La vergognosa situazione del diritto all’aborto in Italia

In Italia ci sono circa centomila aborti all’anno, a cui si deve aggiungere un numero stimato di 40-50 mila aborti clandestini, che si verificano perché il diritto all’aborto in Italia non è sufficientemente tutelato.

La situazione è ulteriormente peggiorata da inizio 2016, quando il governo ha varato un provvedimento che prevede l’aggravio della sanzione pecuniaria per chi si sottopone ad aborto clandestino, al di fuori della normativa prevista dalla legge 194, che peggiora ulteriormente la già precaria salute del diritto all’aborto in Italia.

Diritto all’aborto in Italia: la Legge 194 e le nuove sanzioni

La legge 194 del 1978 è la normativa con la quale viene riconosciuto alle donne il diritto all’aborto (o interruzione volontaria di gravidanza, IVG).

La legge stabilisce che una donna ha diritto a ricorrere all’IVG entro 90 giorni dal concepimento, qualora vi sia “un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito” (art. 4), e dopo i 90 giorni nel caso si presentino complicazioni e patologie che mettono a grave rischio la sua salute o quella del feto.

L’aumento delle sanzioni fa parte del cosiddetto decreto delle depenalizzazioni del 15 Gennaio 2016, che trasforma l’aborto clandestino da reato penale ad amministrativo, con lo scopo di alleggerire il carico dei processi e rendere più effettiva la sanzione.

Concretamente, che cosa cambia con il decreto? L’aborto clandestino, che prima veniva punito con una sanzione fino a 51 euro dopo un procedimento giudiziario, viene ora punito con un’ammenda che va dai cinque ai diecimila euro. Il reato è stato quindi depenalizzato, ma le sanzioni sono fino a duecento volte più alte.

Diritto all’aborto in Italia: un diritto calpestato

Per quale motivo una donna dovrebbe ricorrere ad aborto clandestino, al di fuori di una struttura ospedaliera in grado di fornirle completa assistenza sanitaria, mettendo in pericolo la propria salute?

Perché la legge 194 non è sufficiente ad assicurare a chi lo necessita un accesso sicuro all’IVG. La 194 prevede infatti il diritto all’obiezione di coscienza, ovvero la possibilità per medici e personale sanitario di non effettuare la pratica, quando essa sia in contrasto con scelte etiche personali.

Tale diritto viene però spesso abusato e i dati sull’obiezione di coscienza negli ospedali italiani sono a dir poco agghiaccianti. Secondo i dati del Ministero della Salute, il 70% dei ginecologi italiani sono obiettori, una percentuale molto alta e non distribuita uniformemente sul territorio nazionale, con situazioni particolarmente critiche in regioni come Basilicata (90%), Campania (82%), Molise (93,3%) e Sicilia (87,6%) al sud, la provincia di Bolzano (92,8%) e la Lombardia (63,6%) al nord.

L’unica regione con un tasso inferiore al 50% è la Valle d’Aosta (13,3%). La drastica situazione della provincia di Ascoli Piceno (100% di obiettori – obiezione di struttura) ha addirittura attirato l’attenzione del New York Times.

Inoltre, come spiegano alcuni ginecologi non obiettori (qui e qui), le questioni di coscienza sono legate soprattutto a motivazioni professionali, piuttosto che etiche, con medici che preferiscono non praticare l’IVG in modo da vedersi assegnate procedure meno routinarie, che possano dare una maggiore soddisfazione e arricchimento professionale.

In questo scenario una donna può trovarsi nella spiacevole situazione di dover percorrere distanze notevoli e subire lunghi tempi di attesa, rischiando di oltrepassare il limite di 90 giorni previsto dalla legge.

La legge 194 non è quindi in grado di tutelare la salute delle donne, e il recente decreto depenalizzazioni peggiora ulteriormente la situazione. Oltre al danno di non poter accedere agevolmente a un’IVG praticata in una struttura sanitaria adeguata, la beffa di dover pagare un prezzo più alto nell’infrangere la legge.

Le più svantaggiate saranno le donne meno abbienti, che saranno anche le più scoraggiate a recarsi in un ospedale dopo eventuali complicazioni create da un aborto clandestino, per non incorrere nella nuova pesante sanzione.

Solo grazie alla mobilitazione di attiviste e femministe, attraverso la campagna #ObiettiamoLaSanzione, si è sollevato un movimento contrario al decreto, che chiede il ritiro del provvedimento, evidenziando al tempo stesso le problematiche relative alla mancata applicazione della 194.

