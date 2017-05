Sondaggi elettorali | Incognita legge elettorale

Renzi si porta a casa il trionfo alla primarie, come ampiamente prevedibile, e lancia la volata alle prossime elezioni. Con un’incognita: la legge elettorale. Da questa infatti capiremo le future strategie del rinnovato segretario del Partito Democratico: una legge elettorale con premi di coalizione guarderebbe a sinistra e al Campo progressista di Pisapia, se Renzi dovesse invece accelerare per votare con questa legge elettorale sarebbe chiara l’intenzione -stando ai sondaggi- di governare guardando al centro destra con una grossa coalizione alla tedesca, voti permettendo. Difficile anche solo immaginare un governo Pd- Movimento 5 Stelle, viste le bordate che tutti i giorni partono dall’una e dall’altra sponda.

Non c’è mai stata vera partita alle primarie, per questo i 2 milioni di voti possono essere considerati un buon risultato per il PD, una sorta di referendum su quanto possa contare l’opposizione interna di Orlando ed Emiliano. Renzi non si dovrebbe però illudere che la maggioranza tra gli elettori del Pd sia maggioranza nel paese (bussare al socialista francese Hamon per informazioni). L’unica regione che non ha premiato Renzi è stata la Puglia, dove il fattore Emiliano (che è Presidente della Regione) ha fatto la differenza.

Se il centrosinistra è tutto sommato in buona salute, dopo i recenti travagli, altrettanto non si può dire per il Movimento 5 Stelle, che perde punti nonostante per gran parte degli istituti di sondaggio resti primo partito. Le sparate di Di Maio sui rumeni e sulle ONG non sembrano aver giovato ai 5 Stelle e i diktat di Grillo (vedi comunali di Genova) raramente giovano al Movimento-partito.

Dell’appannamento dei 5 Stelle sembra approfittare il centrodestra: nonostante non si capisca ancora bene chi tra Lega e Forza Italia è primo partito e se un’alleanza sia fattibile, mettendo insieme i voti a destra ci sarebbero grandi chance di vittoria. Anche qui resta l’incognita legge elettorale e i mal di pancia di Berlusconi, che non sembra entusiasta dell’idea di allearsi con un partito antieuropeista e xenofobo come la Lega Nord: non è un caso che nelle elezioni francesi Salvini tifi apertamente per Marine Le Pen, Berlusconi per Macron.

Gli altri partiti continuano a navigare a bassa quota: Articolo 1 orbita intorno al 3%, così come Alternativa Popolare di Alfano, Pisapia aspetta al varco Renzi prima di decidere come muoversi.

Vediamo i numeri dati dai principali istituti di sondaggio:

Sondaggi EMG per La7

Sondaggi elettorali Index

M5S 30,2%

Partito Democratico 25,6%

Forza Italia 13,2%

Lega Nord 12,4%

Fratelli d’Italia 4,9%

Democratici e Progressisti 4,%

Sinistra Italiana 2,4%

Alternativa Popolare (ex Ncd) 2,6%

Sondaggi elettorali SWG

Partito Democratico 29,2%

M5S 27,3%

Lega Nord 13,5%

Forza Italia 11,5%

Fratelli d’Italia 4,9%

Democratici e Progressisti 3,7%

Alternativa Popolare 3,2%

Sinistra Italiana 2,6%

Rifondazione Comunista 0,9%

Indecisi 38,3 %

Sondaggi elettorali IPR MARKETING

M5S 32%

Partito Democratico 24%

Lega Nord 13%

Forza Italia 13%

Democratici e Progressisti 5%

Fratelli d’Italia 4,5%

Alternativa Popolare 3,5%

Sinistra Italiana 2%

Sondaggi elettorali Lorien

M5S 29,5%

Partito Democratico 26,8%

Lega Nord 14,8%

Forza Italia 13,2%

Fratelli d’Italia 3,7%

Articolo 1 (Democratici e Progressisti) 3,1%

Area Popolare 3%

Sinistra Italiana 2,1%

Campo Progressista 1,8%

