Psicologo sociale, ovvero il tipo di psicologo che preferisce avere a che fare con i questionari che con le persone. Per lavoro scrivo cose serissime su argomenti che in realtà a volte fanno ridere. Per Le Nius scrivo cose che fanno ridere su argomenti a volte seri. Mi piace considerare tutti i punti di vista prima di decidere che avevo ragione io.