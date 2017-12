Un’ospite speciale, l’interista Alessandro da Milano, prende il possesso della redazione e in un sistema di autogestione* decide autonomamente temi della puntata numero 46 di Vox 2 Box:

– L’odio verso il fantacalcio degli altri

– Il coefficiente per cui lo sfacelo fisico di taluni giocatori, specialmente centravanti, è paradossalmente più lento del declino del campionato per cui alcuni cessi a pedali che a 26 anni non potevano circolare a 36 anni invece decidono la lotta salvezza

– gli Small Numbers: mentre Lisanti impazzisce sugli expected goals, la serie A dice che fai bene se hai il centravantone fortone

*La restaurazione permetterà di trattare gli altri temi di giornata dal minuto 15

