Vox 2 Box – Episodio 45: Girone Amnesty

La puntata più lunga mai registrata da Vox 2 Box raccoglie diversi temi della settimana. In ordine sparso: Napoli-Juventus, il gol di Brignoli in Benevento-Milan, l’Inter prima in solitaria, Juventus-Inter che verrà, il Sassuolo, i mondiali, i #V2BAwards (tornate a votare sul nostro profilo Twitter in settimana), il momento Maioli, la Champions League, il girone F di Europa League e molto altro ancora.

Inoltre nell’episodio viene presentato un nuovo gioco/contest social per accompagnare l’avvicinamento ai mondiali: la Lavar Cup. Vi chiediamo di compilare due 11 (team Europa e team Resto del mondo) con i giocatori delle nazionali presenti ai mondiali, seguendo 2 semplici regole:

Uno schieramento sensato (non un 2-3-5) Solo un giocatore per ogni nazionale

Le varie formazioni, compresa la nostra, le trovate qui: #LaVarCup

Per ascoltarci, premete play nel widget qui sotto.

