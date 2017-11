Il miglior Tavecchio di sempre riesce a fare spazio anche alla politica sportiva su Vox 2 Box. Da Malagò a Ulivieri una breve rassegna sui principali attori della politica calcistica che non può che fare il gioco dell’unico candidato possibile ai vertici della FIGC: #Maioli2020.

Il calcio giocato ritrova spazio con il ritorno della Serie A, che se in vetta sembra sempre più aperta, in coda regala spettacoli horror come Benevento-Sassuolo e Crotone-Genoa.

Vi ricordiamo di segnalarci i #followingstrani che trovate in giro per i social e soprattutto che stiamo raccogliendo i migliori momenti di un anno di Vox 2 Box: segnalateci i vostri preferiti con hashtag #BuonCompleannoV2B

Ascolta “Episodio 43 (2×13) – Calcio Bagaglino” su Spreaker.

Per ascoltarci, premete ‘play’ nel widget qui sopra.