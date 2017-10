Vox 2 Box – Episodio 40: Famo ‘sta sceneggiata

L’episodio 40 di Vox 2 Box inizia con l’attualità, con un pacatissimo commento alle ultime dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis. Segue una rassegna di angoli tattici di Giulio Di Cienzo, alla scoperta dei segreti delle squadre di Serie A che giocano molto male.

Non manca il dovuto focus su Milan-Juve e sull’instabilità della panchina di Montella. La parte creativa della puntata presenta una rassegna di trademark move, ovvero quelle particolari azioni di gioco che caratterizzano alcuni giocatori, in positivo e in negativo. Le rubriche classiche tornano assieme a Francesco Lisanti e i momenti di tristezza della settimana calcistica e Marco Maioli, che ci insegna come dal calcio siano nati anche numerosi sport surrogati.

Per ascoltarci, basa premere play nel widget qui sotto.

Ascolta “Episodio 40 – Famo ‘sta sceneggiata” su Spreaker.