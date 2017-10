Un argomento centrale nell’episodio 39, il nono della seconda stagione, è il recente sorteggio degli accoppiamenti dei playoff di qualificazione ai Mondiali. Fondamentale in questo l’apporto del secondo ospite di questa stagione, il giornalista svedese Siavoush Fallahi, che racconta l’imminente Italia-Svezia visto dall’altra parte della barricata.

È sempre l’ospite, di fede interista, a offrire l’aggancio per il secondo grande tema: il pareggio a reti bianche tra Napoli e Inter nello scorso weekend calcistico. C’è ancora spazio per il non ancora esonerato Montella, mentre vengono fatti dei mea culpa sulla Roma di Di Francesco. L’angolo tattico di Giulio di Cienzo ci porta in Emilia per SPAL-Sassuolo, mentre il Momento Maioli cerca di far luce su uno dei più grandi misteri del nostro calcio: esistono allenatori che non curano i particolari?

Per ascoltarci basta premere play nel widget qui sotto.

Ascolta “Episodio 39 (2×09) – Faccia l'accento svedese – con Siavoush Fallahi” su Spreaker.