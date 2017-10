Vox 2 Box – Episodio 38: Gli spari sopra

Nell’episodio numero 38 di Vox 2 Box, il numero 8 della seconda stagione, si parla tanto di Serie A, in seguito a uno dei week-end più ricchi di calcio della stagione.

Lazio-Juventus, Roma-Napoli e il derby di Milano sono il focus principale della puntata che vede, tra le altre cose, infinite ipotesi di scambi inverosimili per Icardi, i possibili futuri di Maurizio Sarri, la top 20 degli attaccanti nel calcio europeo, invasioni di campo, rapporti di lavoro grazie a Football Manager, spari in diretta in Campania e molto altro.

Ascolta “Episodio 38 (2×08) – Gli spari sopra” su Spreaker.

Per ascoltarci, basta premere play nel widget qui sopra.