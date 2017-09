Il quarto episodio della seconda stagione di Vox 2 Box presenta per la prima volta una nuova rubrica culinario-calcistica: Giallo Zamorano è la ricetta che mette insieme gli ingredienti per fare una squadra che possa raggiungere il proprio obiettivo stagionale. Nella prima puntata la guida completa a come raggiungere la salvezza.

Oltre alla nuova rubrica, un momento Maioli merchandising, corposi focus su Serie A e coppe europee, l’analisi tattica di Giulio Di Cienzo di Francesco Mariani, Dracarys e un conduttore a sorpresa.

Per ascoltarci, basta premere ‘play’ nel widget qui sotto.

Ascolta “Episodio 34 (2×04): Bivani & Bivani” su Spreaker.