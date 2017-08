Vox 2 Box, il podcast sul calcio di Le Nius, è tornato con la seconda stagione. Giulio Di Cienzo, Simone Donati, Francesco Lisanti, Daniele Mazzanti, Francesco Mariani, Marco Maioli e Beppe Ruggiero sono tornati dopo la pausa estiva insieme alla Serie A, e vi faranno compagnia fino ai mondiali del prossimo giugno.

La seconda stagione torna con importanti novità: l’addio al calciorandom, la rubrica shortform in cui si racconta l’argomento più importante della settimana in 20 parole, la sera a Matera (rubrica che per ora ha solo un nome), poesie Haiku, angolo tattico, Dracarys e ovviamente molto altro ancora.

Per ascoltarci, basta premere play nel widget qui sotto.

Ascolta “Episodio 31 (2 x 01) – Non è la Rai (per ora)” su Spreaker.

