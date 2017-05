Vox 2 Box – Episodio 25: Primo Live

Il primo Live di Vox 2 Box in diretta dal Mind The Gap di Milano. Giulio Di Cienzo, Simone Donati, Francesco Lisanti, Daniele Mazzanti, Francesco Mariani, Marco Maioli e Beppe Ruggiero per la prima volta insieme nello stesso luogo per una puntata-evento con le premiazioni ufficiali della Top 11 della Serie A 2016/2017 e alcune rubriche speciali.

