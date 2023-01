Ascolta l’articolo

Si può agire a favore dell’ambiente e di una società più equa con le proprie scelte economiche?

Sì, è possibile. Anche le nostre piccole scelte riguardanti il risparmio possono avere un impatto positivo o negativo sull’ambiente e sulla società. Votare con il portafoglio, per dirla con Leonardo Becchetti, docente di economia politica presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata” e Presidente del Comitato etico di Etica Sgr, è ogni nostro gesto economico fatto con consapevolezza, un atto di cittadinanza attiva che può cambiare il mondo.

Ogni persona può scegliere prodotti o servizi sostenibili e responsabili e, al contrario, non comprare ciò che non ritiene vicino ai propri valori. Ci sono diversi modi in cui possiamo votare con il portafoglio. Ad esempio, possiamo scegliere di acquistare prodotti biologici e sostenibili, o decidere di evitare aziende che hanno un cattivo track record in materia di diritti dei lavoratori o di impatto ambientale. Possiamo acquistare prodotti fair trade, che garantiscono che i produttori siano pagati un prezzo equo e che siano rispettate determinate norme sociali e ambientali. Votare con il portafoglio è un modo per esercitare il nostro potere dal basso e influire sull’economia e sulla società. Per farlo in modo efficace abbiamo bisogno di informazioni complete e accurate su ciò che stiamo acquistando.

Votare con il portafoglio nel risparmio personale: si può fare

È possibile votare col portafoglio anche per il risparmio personale o della famiglia, scegliendo la finanza etica, una modalità alternativa di fare finanza che abbiamo già conosciuto in qualche articolo precedente. Le realtà che propongono finanza etica si prefiggono di coniugare crescita economica, sostenibilità ambientale, miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

Come? Etica Sgr, società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Etica, lo fa promuovendo fondi comuni di investimento etici, strumenti finanziari che investono in azioni e obbligazioni di emittenti (aziende e stati) che dimostrano – passando attraverso una rigorosa selezione – di essere sostenibili da un punto di vista finanziario e, nello stesso tempo, da un punto di vista ambientale, sociale e di buon governo. Inoltre la società di gestione dialoga con gli emittenti selezionati, sia direttamente sia attraverso il voto in assemblea.

Etica Sgr ha pubblicato a fine 2022 il Report d’Impatto, il documento che misura i risultati di impatto ambientale, sociale e di governance degli investimenti dei fondi. Lo potete scaricare qui. Da un’attenta lettura del documento, saltano fuori dei dati parecchio interessanti, che ci aiutano a capire come le nostre scelte personali in campo economico e finanziario possano fare la differenza. Vediamone alcuni.

Cambiamenti climatici e impatto ambientale

I risultati sono positivi, soprattutto in ambito ambientale, dove l’analisi della Sgr del gruppo Banca Etica si snoda su due ambiti: cambiamenti climatici e gestione delle risorse e degli impatti ambientali.

Rispetto alla media di mercato, Etica Sgr conta su un numero doppio di emittenti che hanno definito obiettivi allineati all’accordo di Parigi, misurando un impatto del +101% sul benchmark (l’indice di riferimento per valutare la performance di un investimento).

Inoltre molte aziende stanno già usando l’energia rinnovabile (con un impatto del +53%) e hanno sviluppato iniziative a favore della biodiversità.

Secondo i numeri del Report, i green bond (le cosiddette “obbligazioni verdi”, qui trovate spiegato bene cosa sono) hanno consentito di risparmiare 8.509 tonnellate di CO2: una quantità equivalente a quella emessa dal consumo di elettricità di oltre mille e cinquecento abitazioni in un anno.

Diritti umani e impatto sociale

Sotto la lente del Report anche l’aspetto sociale. Si valutano le aziende che adottano politiche contro il lavoro minorile (qui l’impatto è del +16% rispetto al benchmark di mercato), quelle che riducono il rischio sociale della catena di fornitura (+14%), per concentrarsi infine anche sul rispetto dei diritti umani (+11%).

Diritti umani e dignità del lavoro, il caso di Signify

Aiutiamoci a capire meglio come funziona la selezione delle società in cui investono i fondi di Etica con un esempio concreto.

Signify è una società olandese, nata nel 2016 dallo spin-off della divisione illuminazione di Philips, ed è un esempio positivo sul tema del rispetto dei diritti umani. Ha pubblicato una Politica sui Diritti Umani, coerente con le principali convenzioni internazionali. La policy prevede che si effettui annualmente una mappatura del rischio di violazione dei diritti umani a cui è esposta, stabilendo in tal modo le priorità̀ di intervento sul tema. Signify si è impegnata a fornire stipendi dignitosi ai propri dipendenti e a partire dal 2017 porta avanti un programma chiamato “Living Wages”, che ha l’obiettivo di fornire al dipendente quanto serve per assicurargli almeno ogni necessità giornaliera (il living wage). Ogni due anni, la società effettua analisi sul livello salariale e dei benefit in ognuna delle oltre 43 regioni in cui opera, per poi stilare un piano di intervento volto ad allineare le remunerazioni al costo della vita in quell’area. Il piano si estende anche ai fornitori siti in aree più rischiose. Il 98% dei fornitori risulta allineato alle politiche di Signify.

È dunque possibile misurare l’impatto sociale e ambientale di un investimento?

«È possibile ed è fondamentale farlo, se si vuole dare concretezza a questo tipo di approccio agli investimenti».

Queste le parole di Arianna Magni, Head of Institutional and International Business Development di Etica Sgr.

«Scegliere di investire in fondi sostenibili e responsabili vuol dire considerare anche l’impatto ambientale, sociale e di governance dell’attività di selezione dei titoli e i risultati dell’attività di dialogo con le imprese in cui investono i fondi. Noi lo facciamo producendo annualmente il Report di Impatto. La misurazione dell’impatto degli investimenti avviene attraverso indicatori riconducibili agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite definiti nell’Agenda 2030, il programma d’azione sottoscritto dai governi di 193 Paesi membri dell’ONU per conciliare la crescita economica con l’inclusione sociale e la tutela dell’ambiente.

Con riferimento all’ambito sociale, misurare l’impatto di un investimento significa, ad esempio, verificare – rispetto al mercato di riferimento – quante sono le aziende presenti nel proprio portafoglio ad aver adottato politiche per prevenire il lavoro minorile oppure le società che hanno sviluppato iniziative per ridurre il rischio sociale della catena di fornitura (per esempio derivante da cattive condizioni lavorative) o ancora le società che adottano politiche formali sul rispetto dei diritti umani dei propri interlocutori. Il Report di Impatto di Etica Sgr è pubblico ed è a disposizione di tutti sul sito aziendale».

