Il Paese è ricco di storia e tradizioni ma anche tra quelli che meglio hanno saputo interpretare le sfide del presente e dell’innovazione: per questo il Giappone è una meta di viaggio perfetta per tutti e che a tutti ha da offrire qualcosa di indimenticabile e che lasci il segno. Ecco qualche consiglio utile per organizzare al meglio la propria vacanza in Giappone e le mete da non perdersi.

Come organizzare al meglio una vacanza in Giappone

Non si può pensare di visitare l’intero Paese in un solo viaggio, ma con una vacanza di una settimana – o meglio ancora di dieci giorni – si riescono a scoprire anime diverse del Giappone come quella ipertecnologica e all’avanguardia di Tokyo e quella invece più incontaminata e pura di Okinawa. Diversamente da quanto succede per altre mete, non c’è un periodo dell’anno più indicato di altri per visitare il Giappone: temperature e condizioni meteo sono molto simili a quelle europee e questo fa sì che chi visita il Giappone in inverno, facendo tappa a Takayama o a Shirakawa-go per esempio, ha l’opportunità di vedere le Alpi giapponesi imbiancate, mentre il periodo che va da fine marzo a metà aprile è quello migliore per assistere all’hanami (la famosa fioritura dei ciliegi). Esperienze come l’ultima o come soggiornare in una ryokan (la tipica abitazione giapponese) o viaggiare sui treni ad alta velocità della Japain Rail permettono di apprezzare meglio lo spirito del Paese: il consiglio per non perdersene nessuna è prenotare un viaggio in Giappone organizzato presso uno dei tanti operator specializzati. Questa scelta è, per altro, tra quelle che permettono di risparmiare un po’ sui costi di una vacanza in Giappone che, a seconda di ciò che si decide di vedere e di fare, possono essere anche molto elevati.

Tre mete da non perdere durante un viaggio in Giappone

Passando alle mete da non perdere durante un viaggio in Giappone, molto dipende inevitabilmente dai propri gusti personali, da cosa ci si aspetta dalla vacanza, da quanto tempo si ha a disposizione. Se è la prima volta che si visita il Paese, però, ci sono almeno tre tappe irrinunciabili.

La prima è Tokyo. La capitale moderna del Giappone, con i suoi circa 13 milioni di abitanti, è un’esplosione di vita: a poca distanza convivono templi buddisti e grattacieli moderni, botteghe artigiane e insegne a neon colorate dei negozi. Tra i quartieri simbolo da visitare ci sono l’antico Asakusa e il moderno Odaiba.

La seconda è Osaka, la capitale storica del Giappone. Essendo stata il cuore dell’Impero per oltre mille anni, la città è ricca di storia e di tradizioni e soprattutto molto legata alle ultime. A Osaka non si può sfuggire a una visita a un tempio buddista o a un santuario scintoista, ma neanche a una passeggiata immersi nella natura (quella delle montagne Arashiyama e Higashiyama).

Se in pochi scelgono il Giappone come meta di viaggio per le sue attrattive naturalistiche, del resto, non si può non accennare almeno al fatto che nel Paese si trovano il Monte Fuji, la vetta più alta del Giappone, e atolli come quelli della già citata Okinawa. Una vacanza in Giappone è, in altre parole, ideale anche per cui ama le escursioni in alta montagna o vuole rilassarsi su spiagge incontaminate e nuotando in acque cristalline.