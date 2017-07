La prima volta da sola: viaggio in Cambogia zaino in spalla

Come si suol dire, la prima volta non si scorda mai. E così è stato anche per il mio primo viaggio in Cambogia in solitaria. Il “sorriso khmer” della sua gente, il verde dei suoi campi di riso, la sua storia così intensa ne fanno una meta che lascia davvero il segno.

Quando ho detto a parenti e famigliari che sarei partita per la Cambogia, mi hanno guardata come fossi pazza (è successo anche quando sono partita per Napoli, tranquilli): di tutto il Sud-Est asiatico, penso che nell’immaginario comune sia la meta più esotica, selvaggia e pericolosa.

Io invece non solo non ho mai avuto il senso del pericolo, ma mi sono sentita letteralmente a casa. Non mi è più ricapitato. È impossibile spiegare una simile sensazione, era come se la conoscessi già. Forse in un’altra vita, chissà…

Sta di fatto che il viaggio in Cambogia occupa un posto tutto speciale nel mio cuore. È stata infatti la mia prima esperienza in solitaria, nel lontano 2010, tanto pensata e soprattutto voluta.

E perché proprio la Cambogia?

Essenzialmente per due motivi: molti backpacker me l’avevano consigliata durante i precedenti viaggi in Malesia e Thailandia con le amiche. Me la descrivevano come una terra meravigliosa e sicura per le donne da sole. Ho provato quella strana sensazione allo stomaco che ho poi imparato a seguire a occhi chiusi, perché significa che la destinazione che ho scelto è quella giusta.

La seconda ragione è per il famoso sorriso khmer che infonde un incredibile ottimismo. Se pensiamo a quello che i cambogiani hanno vissuto durante il regime di Pol Pot, che dal 1975 al 1978 ha sterminato 2 milioni di persone, ovvero 1/3 della popolazione, alla guerra civile che ne è seguita e alla povertà attuale, la domanda nasce spontanea: ma come fanno a sorridere ancora?

In quel momento della mia vita, per un brutto lutto io non sorridevo più e sapevo che questo viaggio me lo avrebbe insegnato di nuovo. E così è stato: la gentilezza e la dolcezza dei cambogiani per me al momento non hanno eguali. Erano sempre sorridenti e non mi hanno mai dato quella sensazione di tristezza o disperazione che uno si aspetterebbe.

E questa è stata una grande lezione di vita per me.

Non è stato sempre facile ovviamente, questo sì: per la prima volta in vita mia i mendicanti, di tutte le età, mi chiedevano non i soldi, ma il cibo. Spesso erano mutilati, senza gambe o braccia, perché la Cambogia tutt’oggi ha molte delle mine sganciate durante la guerra negli anni Settanta.

Questo quadretto può sembrare “poco invitante”, per usare un eufemismo, ma credetemi, se avete la curiosità di scoprire la Cambogia andateci, perché davvero è un viaggio che arricchisce. Se lo fate con consapevolezza e con l’idea di aiutare questa gente nel giusto modo, è un’esperienza che farà un gran bene a voi e a loro. A me ne ha fatto parecchio.

Senza contare poi la natura rigogliosa e incontaminata di questo Paese: i campi di riso a perdita d’occhio, il verde così intenso, tutto è ancora impresso nei miei occhi come fosse ieri.

Questo per farvi capire cosa mi ha portato in Cambogia e cosa ci si deve aspettare.

Passiamo quindi al viaggio vero e proprio! La Cambogia è organizzatissima per gli spostamenti in pullman e i prezzi sono molto bassi. I biglietti si possono comprare presso le agenzia o negli alberghi e le guesthouse.

Ecco dunque le mie tappe: sono partita da Nord in direzione Sud. Non potevo infatti che cominciare da una delle mete di culto planetario: Angkor.