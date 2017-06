Viaggio in Andalusia: 4 giorni in auto sulle strade meno turistiche

La Spagna non delude mai. A due passi dall’Italia, è uno dei paesi che coniuga alla perfezione arte, cultura, splendidi mari, natura e divertimento.

Una delle zone più interessanti della Spagna è certamente l’Andalusia. Oggi, però, non vi racconto l’Andalusia più conosciuta, quella di Siviglia, Granada o Malaga. No! Oggi vi porto alla scoperta di un’Andalusia selvaggia, a tratti misteriosa e sconosciuta.

Seguitemi in questo viaggio in Andalusia on the road attraverso la provincia di Almería: attraverseremo parchi naturali, faremo il bagno in acque cristalline e visiteremo anche un deserto…