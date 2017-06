Viaggio in Andalusia: 4 giorni in auto sulle strade meno turistiche

La Spagna non delude mai. A due passi dall’Italia, è uno dei paesi che coniuga alla perfezione arte, cultura, splendidi mari, natura e divertimento.

Una delle zone più interessanti della Spagna è certamente l’Andalusia. Oggi, però, non vi racconto l’Andalusia più conosciuta, quella di Siviglia, Granada o Malaga. No! Oggi vi porto alla scoperta di un’Andalusia selvaggia, a tratti misteriosa e sconosciuta.

Seguitemi in questo viaggio in Andalusia on the road attraverso la provincia di Almería, attraverseremo parchi naturali, faremo il bagno in acque cristalline e visiteremo anche un deserto.

Viaggio in Andalusia

Giorno 1: Almería

Il nostro viaggio in Andalusia comincia da Almería, capoluogo dell’omonima provincia dell’Andalusia. Sebbene non sia una città di grandi dimensioni, nasconde alcune perle assolutamente da visitare. In primis, la bellissima ed austera Cattedrale de la Encarnación, eretta sulle rovine della pre-esistente moschea, che in realtà è più simile a una fortezza che a un luogo di culto.

Altro luogo interessante è il Mercado Central, piccolo ma ricco di fascino, con la sua struttura in ferro e legno che lo rende un bellissimo esempio di Architettura del Hierro della fine del secolo XIX.

Dal Mercado, percorrendo Paseo de Almería, si arriva al porto e al Cargadero de Mineral, chiamato anche Cable Inglés, l’antica linea ferrovia che univa il porto alla vicina stazione ferroviaria, oggigiorno non più in uso.

In ultimo, tappa obbligata è la meravigliosa Alcazaba, recentemente restaurata, che sovrasta la città. Dall’alto delle sue mura si gode una vista a 360º su tutta Almería e sul Mar Mediterraneo. Risalente alla metà del X secolo, ha subito innumerevoli modifiche e ampliamenti a seconda delle popolazioni che dominarono la zona. Tra meravigliosi giardini, corsi d’acqua e antichi resti, lasciatevi trasportare indietro nel tempo, nel periodo della dominazione araba o in epoca cristiana.

Giorno 2: il deserto di Tabernas

Siete amanti degli “spaghetti-western”? Allora forse potete intuire quello che sto per dirvi. Se invece non siete fan sfegatati di Sergio Leone, magari questa chicca vi sorprenderà. Film come “Per un pugno di dollari” e “Il buono, il brutto e il cattivo”, ambientati nel selvaggio ovest americano, sono stati girati qui, in Andalusia, più precisamente nel Deserto di Tabernas.

A pochi chilometri da Almerìa, infatti, si trova questo scenografico e incredibile paesaggio. Raggiungerlo è semplicissimo: percorrete l’Autostrada 92 (Almería – Granada) in direzione Granada e uscite seguendo le indicazioni per la Carretera Nacional 340 (N-340a).



Percorrete questa strada panoramica fino a Sorbas e godetevi questi circa 50 chilometri lungo panorami incredibili. Macchina fotografica alla mano, videocamera sempre accesa, state pronti a fermarvi sul ciglio della strada ogni cento metri, perché ogni angolo vi lascerà davvero senza fiato.

E se volete vivere un’esperienza completa in perfetto stile western… potete fare un salto in uno dei parchi divertimenti a tema che ci sono in zona, dove sono ancora visibili, e visitabili, alcune scenografie originali dei grandi film. Chissà che non incontriate anche Clint Eastwood!

Giorno 3: il Parco di Cabo de Gata da San Miguel a Rodalquilar

A est di Almería, si incontra il Parco Naturale marittimo e terrestre di Cabo de Gata-Níjar, una zona incredibile e ricca di fascino dove a panorami brulli e a tratti lunari, si alternano macchie ricche di una tipica vegetazione desertica, con cactus enormi e dai colori brillanti.

Ad ovest il parco inizia a San Miguel de Cabo de Gata. Da qui potete iniziare la prima parte del tour attraverso il parco, percorrendo le bellissime strade statali da cui potete ammirare panorami mozzafiato. State bene attenti alle segnalazioni dei tanti belvedere che potete trovare e fermatevi. Ogni punto panoramico merita di essere visto, ammirato e fotografato.

Prima tappa del nostro viaggio è San Jose, un delizioso paesino arroccato sulla montagna a strapiombo sul mare. Le sue spiagge sono piccole ma ricche di fascino e il porto ricco di bar e ristoranti sarà ottimo per una breve sosta.

Da qui potete rimettervi in auto, destinazione: Rodalquilar. Questo delizioso paesino si trova più nell’entroterra ma, nonostante questo, è molto frequentato da surfisti in perfetto stile californiano. Poco più su del paese si trovano le antiche miniere d’oro che, abbandonate intorno agli anni ’60 del secolo scorso, oggi si possono visitare tranquillamente e liberamente. Chiaramente, facendo molta attenzione!

Giorno 4: il Parco di Cabo de Gata da Las Negras a Mojácar

In questa ultima giornata del nostro viaggio in Andalusia visitiamo la parte a nord-est del Parco di Cabo de Gata, in particolare partiamo da Las Negras fino ad arrivare a Mojácar.

Las Negras è un piccolo paesino dolcemente adagiato sul mare e con una splendida spiaggia di sabbia scura, il che spiega il suo nome. Molto frequentato dagli hippie, Las Negras ha un delizioso e piccolo centro, con bar e ristoranti e una spiaggia che si apre su un mare incantevole.

Prossimo centro, in direzione nord è Augua Amarga, un paesino affacciato sul mare con una spiaggia ben protetta dalle montagne, che la racchiudono in una piccola baia.

Ultima tappa è Mojácar, il paese più grande dell’intera zona, arroccato su una montagna e dal quale si gode di un panorama mozzafiato. Le sue casette bianche gli conferiscono un fascino d’altri tempi e camminare tra le sue strade, con la montagna che a tratti sbuca dalle pareti delle case con le quali si fonde alla perfezione, vi lascerà senza parole.

Chiaramente questa è una zona ricchissima di calette, spiagge, grotte, insenature naturali, molte delle quali raggiungibili solo via mare. Perciò, se ne avete la possibilità, concedetevi un tour in gommone o in barca per ammirare l’intera costa da un’altra prospettiva e per approfittare di un bagno in acque cristalline e isolate.