Merano è un’importante città del Sud Tirolo che ha un’antica tradizione turistica e ogni anno sono centinaia di migliaia i turisti che la scelgono come meta di vacanze; anche illustri personaggi del mondo della cultura e della politica hanno scelto questa città come soggiorno vacanziero; fra i tanti ricordiamo per esempio l’imperatrice Elisabetta d’Austria (più nota forse come Sissi) e anche il famoso scrittore boemo Franz Kafka.

In effetti, Merano (Meran per chi preferisce la dicitura in tedesco) è una bellissima città – tra l’altro è una delle stazioni termali più importanti del continente europeo – e sono davvero molte le attrazioni che è in grado di offrire a qualsiasi tipologia di turista. Vediamo quindi di conoscerla meglio.

Vacanze a Merano: dallo sport alla cultura

Se volete regalarvi una vacanza davvero top, dovete iniziare prenotando il vostro soggiorno presso uno degli Schenna Hotels a Merano, situati in un luogo da favola dal quale potrete partire e dedicarvi all’attività che vi stanno a cuore, sia che amiate le vacanze all’insegna dello sport oppure che preferiate dedicarvi alle visite della città e dei dintorni. E se siete stanchi o avete solo voglia di relax assoluto, in questi hotel troverete tutto quanto serve per un soggiorno all’insegna del wellness.

Per quanto riguarda gli sport invernali, Merano è sicuramente un luogo all’avanguardia; situata poco sopra la città troverete l’attrezzatissima area sciistica ed escursionistica Merano 2000 che rappresenta il top sia per lo sciatore esperto e ben allenato, sia per il principiante che vuole aumentare la propria dimestichezza con gli sci. Per le famiglie è particolarmente indicata l’area sciistica che si trova a Plan (Pfelders) a circa 15 km dalla città di Merano.

Se allo sci preferite le escursioni, il consiglio è quello di recarsi nel Nature.Fitness.Park® Scena-Punta Cervina-Merano 2000 (NFP) di cui fanno parte le aree escursionistiche di Merano, Scena e Punta Cervina; chi ama camminare qui troverà dei percorsi di nordic walking di vario tipo, alcuni per camminatori esperti e altri invece particolarmente facili adatti a che alle famiglie.

Obbligatoria per chiunque è ovviamente una visita alla città; non dimentichiamoci infatti che il centro storico di Merano è davvero un gioiello; sicuramente è uno dei più belli di tutto il Sudtirolo; uno dei must è la passeggiata lungo i portici dove potrete trovare negozi di tutti i tipici; se amate lo shopping siete nel posto giusto.

Ai camminatori consigliamo le promenade (ovvero le camminate) meranesi lungo il Passirio, la Passeggiata d’Inverno e la Passeggiata d’Estate. Potete anche scegliere di tornare indietro nel tempo visitando il Rione Steinach, vi immergerete infatti nella quiete più assoluta e respirerete l’aria dell’epoca medievale.

Una visita cult è poi quella ai giardini botanici di Castel Trauttmansdorff, dove troverete decine e decine di ambienti botanici arricchiti con piante che provengono da ogni parte del mondo.

A chi ama la storia possiamo suggerire di visitare il Castello di Scena e il Sepolcro dell’Arciduca Giovanni; il primo è ancora abitato ed è un castello davvero bellissimo che vanta una storia vecchia di secoli (risale al 1350); è visitabile da aprile fino alla fine di ottobre.

A chi ama gli itinerari che offrono panorami da sogno consigliamo il percorso lungo la roggia di Scena; ha una durata di circa 3 ore; inizia da Verdines e arriva nella Val di Nova.

Interessante è anche la visita (da farsi però nel periodo estivo) al Castel Monteleone, il simbolo del paese di Cermes raggiungibile con pochi minuti di auto.