Il mare non è una meta ambita soltanto d’estate. Sono tanti, infatti, a ricercarlo anche d’inverno, quando le coste dello Stivale nella maggior parte dei casi si spopolano – letteralmente – acquisendo un fascino diverso, che sa di tranquillità e malinconia.

È così che le vacanze a gennaio non fanno rima unicamente con settimana bianca: diversi viaggiatori che hanno la fortuna di poter staccare durante questo periodo dell’anno ne approfittano per andare all’estero e trovare un po’ d’estate.

Non mancano i Paesi in cui il clima è più mite e piacevole che mai: dalle Maldive al Madagascar, passando per Kenya, Oman, Messico, Canarie e molti altri ancora. E per chi non ha il passaporto pronto per partire, un’alternativa c’è, non lontano dall’Italia.

Non vi anticipiamo altro, però, perché in questo articolo vi raccontiamo qualcosa di più sulle destinazioni perfette a gennaio per chi ama il mare.

Egitto: il Paese dei Faraoni (e non solo)

L’Egitto è un Paese noto per aver sviluppato una civiltà antica particolarissima e non ancora pienamente decodificata, un po’ come i geroglifici che compongono il suo linguaggio più atavico.

Non tutti sanno che per soggiornarvi come turisti non è necessario avere un passaporto né tanto meno un visto: basta possedere una carta d’identità valida per l’espatrio e che risulti ancora in vigore sei mesi dopo la data del viaggio.

Oltre alla capitale, Il Cairo, una città tra le più popolate e al contempo tra le più affascinanti al mondo, non mancano i luoghi interessanti, lungo lo scorrere del Nilo e non solo. Una zona particolarmente gettonata da quanti vanno in vacanza a gennaio e più in generale durante l’inverno è quella del Mar Rosso.

La città più famosa è certamente Sharm-el-Sheik, ma non è l’unica; non sono da meno Marsa Alam e Hurghada. Presentano tutte dei resort dotati di ogni comodità, con affaccio sulla barriera corallina e la possibilità di fare delle piacevoli escursioni nel deserto: esperienze assolutamente da non perdere.

“Messico e nuvole”, tra storia, malinconia e… mare

“Messico e nuvole” è il titolo di una struggente canzone composta da Vito Pallavicini, Paolo Conte e Michele Virano, incisa per la prima volta da Enzo Jannacci nel 1970 e reinterpretata da diversi artisti tra cui lo stesso Paolo Conte.

Se vi recate in Messico a gennaio potreste sentirne riecheggiare i versi e la melodia, che descrive con sapienza e semplicità l’animo di questo Paese, il quale si distingue per la bellezza struggente, entusiasmante e complessa.

Quali luoghi vedere assolutamente? Il periodo di inizio anno è perfetto per andare alla scoperta di diverse località, dai siti popolati anticamente dai Maya, passando alle destinazioni marinare come Playa del Carmen e più in generale la penisola dello Yucatan (dove si trova proprio Playa del Carmen). Non vi stancherete mai di esplorare il Messico.

Madagascar, un mondo da scoprire

Siete alla ricerca di una destinazione originale e capace di stupirvi per le vostre vacanze a gennaio? Il Madagascar potrebbe fare al caso vostro. Quest’isola mozzafiato si trova al largo della costa Sud-Occidentale dell’Africa e presenta delle caratteristiche uniche nel suo genere, complice il fatto che è stata separata dalla terraferma per più di 160 milioni di anni.

Tra i suoi luoghi più belli troviamo Nosy Be e Nosy Iranja. Preparatevi a spiagge incantevoli, natura incontaminata e tanto relax. A un’esperienza unica e che non dimenticherete.