Un anno di Vox 2 Box

Vox 2 Box, il podcast necessario di cui un anno fa, apparentemente, nessuno sentiva il bisogno, ha spento la sua prima candelina. Il format che ha dato finalmente un senso al lunedì sera ha superato ormai le quaranta puntate e, come una rispettabile edizione del Festivalbar, può permettersi di regalare agli ascoltatori la propria compilation, un greatest hits senza canzoni (o quasi), ma con notizie di calciomercato ormai vecchie e vani tentativi di pronunciare la parola “Kirghizistan”.

Ascolta “Episodio Best Of (28-11-16/28-11-17) – Buon compleanno Vox 2 Box” su Spreaker.

In un anno di vita Vox 2 Box è cambiato, introducendo rubriche sempre nuove e trovando ascoltatori in diversi angoli del mondo, ma è rimasto fedele a se stesso e alla sua missione iniziale: parlare di calcio, con una ipnotica musichetta di sottofondo, senza prendersi troppo sul serio. A meno che non si tratti dell’analisi tattica di Sassuolo-Verona. Sassuolo-Verona è roba serissima.

Per chi ancora non lo sapesse, Vox 2 Box è un podcast giunto ormai alla sua seconda stagione; ogni episodio, della durata di un’ora, per essere precisi un’ora e un po’, esce e uscirà il lunedì tra le 23 e la notte fonda, ma tanto è tutto su Le Nius, Spreaker e iTunes. Le voci sono sempre quelle di Giulio Di Cienzo, Simone Donati, Francesco Lisanti, Daniele Mazzanti, Francesco Mariani, Marco Maioli e Beppe Ruggiero, ma poteva andare peggio.