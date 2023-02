Se c’è una regione che può mettere d’accordo i gusti di tutta la famiglia, grandi e piccoli, questa è il Trentino-Alto Adige, un territorio la cui bellezza è difficile da descrivere a parole. Potremmo leggere centinaia di libri, visionare centinaia di spettacolari fotografie o guardare documentari girati da rinomati registi, ma non riusciremmo mai a capire fino in fondo quanto sia davvero meraviglioso il territorio altoatesino. Solo visitandolo potremo capire perché, ogni anno, vi sono milioni di persone che lo scelgono come meta delle loro vacanze (e per molti non è la prima volta).

Una cosa è certa: chi ha passato qualche giorno di vacanza in Trentino-Alto Adige ci tornerà. Quindi, se non ci siete mai stati, è il momento giusto per prenotare un soggiorno in un family hotel in Trentino e iniziare a scoprire questo meraviglioso territorio; se invece ci siete già stati, ogni momento è buono per tornare, perché le meraviglie del Trentino non finiscono mai e mai vi annoieranno.

Trentino-Alto Adige: il paese delle meraviglie

Scegliere di trascorrere una vacanza famiglia in Trentino-Alto Adige è il più bel regalo che potete fare a voi stessi e ai vostri familiari; una delle peculiarità di questa regione, infatti, è quella di essere perfetta per qualsiasi tipologia di turismo: vacanze in famiglia, in coppia, in gruppo, da single… tutti in Trentino-Alto Adige sono coccolati ai massimi livelli; nessuno si sentirà fuori posto.

Sia che una famiglia scelga di fare le vacanze nei mesi più caldi oppure in quelli autunnali o invernali, la grande vocazione turistica di questo territorio saprà offrire a tutti quanto desiderano: giochi e divertimenti e scoperta della natura per i più piccoli, relax, benessere e gastronomia locale per gli adulti e poi passeggiate e sport da fare tutti insieme. Scopriamo dunque insieme, più da vicino, alcune delle meraviglie di questa terra.

Cominciamo con il parlare delle montagne; siamo nella terra delle Dolomiti, uno dei patrimoni dell’UNESCO; la loro bellezza è senza pari, gli scenari sono fiabeschi, capaci di catturare chiunque, grandi e bambini. Sulle montagne del Trentino-Alto Adige possiamo fare escursioni bellissime, da quelle più facili, adatte davvero a tutti, a quelle più impegnative riservate ai più esperti. Poi ci sono i passi: il Sella, il Gardena, il Fedaia, il San Pellegrino, il Pordoi…

E che dire dei laghi? Sapevate che nel Trentino-Alto Adige ci sono centinaia e centinaia di laghi? Grandi e piccoli, ma tutti caratterizzati dalla limpidezza delle loro acque. Non basterebbe un libro a elencarli e descriverli tutti; qui possiamo solo limitarci a ricordare alcuni di quelli più affascinanti, a partire dal lago di Carezza, per non parlare del lago di Braies o del lago di Molveno.

Nella regione poi possiamo trovare tantissimi borghi e luoghi di incredibile bellezza: Castelrotto, Chiusa, Vipiteno, Ortisei, Canazei, Brunico e potremmo continuare all’infinito. Ovviamente non mancano città importanti: Bolzano, Merano, Bressanone, Rovereto, Trento.

Insomma, questi sono solo pochi esempi di tutte le meraviglie che si possono trovare in Trentino-Alto Adige; a questo punto non ci rimane che consigliarvi di cominciare a programmare le vostre vacanze in famiglia e pensare a tutte le bellezze che potrete ammirare in questo vero e proprio angolo di paradiso.