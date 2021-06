Trovare il giusto fornitore di energia elettrica e gas al giorno d’oggi è per molti una vera e propria impresa, perché con la liberalizzazione dei mercati le proposte e le offerte non mancano mai in questo settore, ma trasparenza e chiarezza sono una vera e propria utopia. Quello che cercano i consumatori non sono solo tariffe concorrenziali ma anche un servizio clienti che sia all’altezza delle aspettative, un fornitore che sia aperto al digitale e che offra soluzioni smart e tariffe trasparenti, comprensibili. È proprio su questi aspetti che ha scelto di puntare Tate, la società di luce e gas che sta riscuotendo un grande successo e che ha reso finalmente semplice ed intuitiva anche la lettura delle bollette.

Tate: il fornitore di luce e gas che si distingue

Tate sta raccogliendo moltissimi consensi e sta raggiungendo un successo davvero strepitoso nel panorama nazionale, perché si distingue da tutte le altre società ed è sempre stato questo il suo scopo. La mission dell’azienda è proprio quella di semplificare un settore complesso, che ha sempre incontrato difficoltà nel rapportarsi con la clientela per via della scarsa trasparenza. Vediamo però nel dettaglio quali sono gli aspetti che rendono Tate il fornitore numero uno del momento in Italia.

Trasparenza

Il maggior punto di forza di Tate sono le tariffe luce e gas trasparenti, facili da comprendere e convenienti. Le offerte di questo fornitore sono infatti pensate per rendere il cliente pienamente consapevole di quelli che sono i costi di gestione del servizio e quelli invece legati esclusivamente ai consumi della materia prima. In bolletta le voci sono distinte, immediatamente comprensibili e non sono previsti costi extra non dichiarati in modo esplicito nel momento della sottoscrizione del contratto.

Tariffe chiare e convenienti

Tate non genera confusione nei clienti proponendo moltissime offerte differenti, perché chiarezza e semplicità sono principi cardine su cui si fonda questo fornitore. Per questo motivo le tariffe luce e gas domestiche proposte sono solo 2: una a prezzo variabile e l’altra a prezzo fisso. Il cliente è libero di scegliere la soluzione che meglio risponde alle proprie necessità, approfittando di un prezzo luce e gas conveniente per sempre.

Assistenza in chat

A rendere differente Tate dagli altri fornitori di energia elettrica e gas è anche il servizio di assistenza in chat, disponibile all’interno dell’applicazione sviluppata per dispositivi mobili. In qualsiasi momento, il cliente può comunicare con un operatore ed il tempo medio di risposta è di appena 5 minuti. Non solo: il servizio di assistenza offerto da Tate punta tutto sulla chiarezza: niente tecnicismi o spiegazioni complesse dunque, ma solo risposte chiare e semplici, che siano realmente comprensibili.

Una app per gestire luce e gas

Un altro punto di forza di questo fornitore è la possibilità di gestire in modo smart tutte le proprie utenze, grazie all’applicazione che consente di monitorare i consumi, modificare i propri dati, tenere d’occhio i movimenti e molto altro. Ogni aspetto, con Tate, è a portata di smartphone per rendere ancora più semplice ed immediata l’esperienza del cliente.