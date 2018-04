Le 5 spiagge più pericolose del mondo

Le Nius va a scuola: abbiamo incontrato le terze medie dell’Istituto Vittoria Colonna di Milano, anche quest’anno, e gli abbiamo raccontato cos’è Le Nius, come si scrive per il web e abbiamo provato a rispondere alle domande dei ragazzi. Poi abbiamo invitato chi lo desiderava a scrivere un post. Questo articolo è di Nicolò Francini.

L’estate si avvicina, le giornate sono più lunghe e viene voglia di pensare alle prossime vacanze al mare. Acque cristalline, sabbia fine, fiori tropicali e palme a fare ombra… un paradiso! Ma attenzione: a volte sotto quest’immaginario idilliaco si nascondono vere e proprie insidie e pericoli di ogni sorta. In questo articolo ho raccolto 5 delle spiagge più pericolose che potrete trovare in giro per il mondo, con un piccolo extra su una spiaggia italiana.

Eccole, in ordine, dalla meno alla più pericolosa!

Classifica delle spiagge più pericolose del mondo

5. Cape Tribulation (Hawaii)

Al quinto posto della classifica delle spiagge più pericolose del mondo troviamo Cape Tribulation, Hawaii, tanto affascinante quanto assassina. Uno dei suoi principali pericoli è la fauna che popola l’isola. Sono infatti presenti numerose specie di serpenti velenosi e coccodrilli.

Il pericolo più grande però non si trova sulla terra ferma, bensì nell’ acqua: le meduse urticanti presenti nel mare circostante possono portare alla morte con una sola puntura.

4. Hanakapiai beach (Hawaii)

Hanakapiai beach, Hawaii, è la spiaggia che farebbe sognare ogni surfista. Un paradiso di onde e sole. Il problema è che ne uccide altrettanti a causa delle sue forti correnti e delle onde alte più di 15 metri.

Per questo motivo a Hanakapiai beach è fortemente sconsigliato fare il bagno. Nonostante questo, sono state più di 80 le persone morte nelle sue acque solo nel 2017.

3. Gansbaai (Sud Africa)

La spiaggia di Gansbaai, in Sud Africa, è anche conosciuta come la capitale degli squali bianchi. E una delle maggiori attrazioni turistiche fin dal 1995 è proprio fare il bagno con gli squali stando dentro una gabbia metallica… ma attenzione alle dita!

2. Chowpatty Beach (India)

Nelle acque di Chowpatty Beach a Mumbai, in India, non sono presenti né squali né meduse, ma il vero problema è l’inquinamento. Per questo motivo è imposto il divieto di balneazione, per evitare di ammalarsi gravemente.

Nonostante ciò, gli abitanti di Mumbai fanno il bagno perché secondo una superstizione locale immergersi nelle acque della spiaggia porta fortuna.

1. Kilauea Beach (Hawaii)

Kilauea Beach, Hawaii, si guadagna il primo posto per la sua localizzazione geografica ai piedi del vulcano omonimo. Una leggenda locale narra che la dea Pele abiti dentro il vulcano.

Quest’ultima, ogni volta che i turisti portano a casa un pezzo di lava come souvenir, scaglierebbe una maledizione contro chi ha derubato la sua terra.

E in Italia?

Anche in Italia abbiamo numerose spiagge molto belle, ma non così pericolose. La più pericolosa che ho trovato è la spiaggia di Rosignano in Toscana.

La spiaggia viene chiamata anche “Caraibi chimici” perché a prima vista sembra proprio una spiaggia delle Maldive o appunto dei Caraibi, ma è così solo perché situate alle sue spalle ci sono una centrale chimica che riversa in mare materiali come piombo, rame e tanti altri. Per questo motivo stare su questa piaggia e fare il bagno nelle sue acque può essere altamente nocivo e addirittura cancerogeno. Quindi fate attenzione e non fatevi fregare dal colore invitante della sabbia!

Se giunti a questo punto, però, vi state ancora chiedendo cosa fare durante le prossime vacanze, provate a dare un’occhiata a questo articolo che racconta le 10 isole più belle del mondo.