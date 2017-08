Le spiagge più belle della Calabria: la punta d’Italia dal Tirreno allo Ionio

In estate, il mio animo girovago anela più di ogni altra cosa a una bella spiaggia baciata da acque cristalline. Mi accontento di poco. Ma dopo aver battuto in lungo e in largo il sud Italia per anni e dopo avervi raccontato le spiagge più belle del Salento, mi sono accorta di una zona d’ombra sulle mappe, ancora tutta da esplorare: la Calabria.

E così, evitando la solita solfa di “stessa spiaggia stesso mare”, sono andata alla scoperta di questa straordinaria regione bagnata da due mari. Lungo i suoi quasi 800 km di costa, questa penisola nella penisola offre un’alternanza mozzafiato di scogliere a picco sul mare e lidi candidi che si inabissano dolcemente in acqua.

Seguendo idealmente prima il litorale tirrenico e poi quello ionico, lasciamoci conquistare insieme dalle spiagge più belle della Calabria.