L’estate è alle porte e le spiagge della Catalogna sono alcune delle più belle di tutta la Spagna. Ogni anno la costa catalana attrae non solo turisti stranieri, ma anche moltissimi visitatori provenienti da altre zone della penisola iberica, tanto che numerosi giornali nazionali le dedicano articoli sia sul cartaceo che on-line.

I gioielli del litorale catalano si trovano esclusivamente fuori dalle grandi città, ai bordi di paesini tanto piccoli quanto caratteristici. Sono zone che vivono pressoché in estate, quando finalmente giungono le tanto agognate ferie. Durante il resto dell’anno, infatti, restano quasi disabitati, popolati solo da pescatori e animati da alcuni ristoranti che offrono ristoro a coloro che, approfittando di giornate assolate e meno fredde, decidono di concedersi un weekend fuori porta.

Calella de Palafrugell, Roses, Begur, Costa Brava e Costa Daurada attirano ogni anno moltissime persone, turisti o catalani della classe medio alta urbana che possiedono appartamenti e villette in riva al mare in queste località turistiche, dove vanno a prendersi una pausa dalla routine del lavoro. In alcuni di questi paesini costieri si sente parlare solo il catalano!

Tuttavia, gli itinerari turistici si stanno aprendo a queste zone marittime, come dimostrano i cartelli pubblicitari che tappezzano l’aeroporto di Barcellona che invitano a prendere un comodo e rapido treno regionale per spostarsi e visitare le spiagge della Catalogna. Ma se i giovani stranieri sono attratti dalla movida della celebre Lloret de Mar o della meno famosa, ma non per questo meno movimentata, Salou, chi sceglie i piccoli paesini costieri lo fa alla ricerca della tranquillità e del bel mare.

Perché di bel mare si tratta, dal momento che quest’anno la costa catalana si fregia di ben 119 bandiere blu delle quasi 700 ottenute dalla Spagna, che così svetta in cima al ranking mondiale.

Ma quali sono questi gioielli del mare? In questo post vi porterò alla scoperta delle 7 spiagge più belle della Catalogna, la cui qualità, incanto e comodità ho testato in prima persona in più di due anni vissuti al sole della Catalogna.