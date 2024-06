Le Marche sono una destinazione vacanziera molto amata dai turisti italiani e stranieri che la scelgono come meta dei loro soggiorni in ogni periodo dell’anno. Le ragioni del grande successo di questa regione sono dovute al fatto che si tratta di un territorio che combina, con un perfetto equilibrio, bellezze naturali, grande ricchezza storica, culturale ed artistica e tradizioni enogastronomiche niente di meno che eccezionali.

Fra i tanti gioielli di questo territorio, merita sicuramente una menzione la Riviera del Conero, che inizia dal porto di Ancona e termina a quello di Numana. Se state pensando a una vacanza nelle Marche, la Riviera del Conero non vi deluderà.

Riviera del Conero: dove sistemarsi?

Data la sua eccezionale vocazione turistica, nel territorio marchigiano non mancano certo le strutture ricettive; per esempio qui trovi un ottimo villaggio turistico nelle Marche, in particolare il Natural Village Resort di Porto Potenza Picena, incantevole località balneare in provincia di Macerata, tra Porto Recanati e Civitanova Marche.

Il Natural Village Resort è un bellissimo parco vacanze adatto a qualsiasi tipologia di vacanzieri: single, coppie, famiglie e gruppi di amici. L’offerta di servizi è molto ampia; si ricordano per esempio la colazione a buffet (a pagamento), il campo da tennis, il campo da golf, diversi bar, una piscina stagionale all’aperto, wi-fi gratis, aria condizionata in camera ecc. Da non trascurare il fatto che il villaggio è pet-friendly ed è dotato di una dog beach privata.

Inoltre, il Natural Village si distingue per mettere a disposizione degli ospiti una delle spiagge più belle di tutta la riviera, peraltro raggiungibile dal resort con un comodo sottopasso.

Se avete voglia di mare potete fra un bagno oppure noleggiare un pedalò, una canoa, uno Stand Up Paddle. O magari potete cimentarvi un corso di vela.

Scopriamo la Riviera del Conero

Una delle caratteristiche più interessanti della Riviera del Conero è che non è solo mare e spiaggia; non dimenticate infatti che se soggiornate da queste parti potete raggiungere velocemente moltissime località di grandissimo interesse turistico e luoghi di notevole importanza naturalistica.

Potreste per esempio fare bellissime e piacevoli escursioni nel Parco Regionale del Conero oppure nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini (raggiungibile con l’auto in circa un’ora) dove vi consigliamo di fare un’escursione alle Lame Rosse, un canyon di rara bellezza; nelle vicinanze c’è il Lago di Fiastra dove potreste fermarvi per un bagno o per un pic-nic.

Località di interesse turistico velocemente raggiungibili sono Loreto, famosa per la presenza della Basilica della Santa Casa, Recanati, città natale del grandissimo Giacomo Leopardi, Numana, dalla quale godrete di una splendida vista sulla riviera, Osimo, antica colonia romana, Sirolo, antico e affascinante borgo medievale dove si trova una grande necropoli picena, Montelupone e Montecosaro, due località che per la loro bellezza sono stati inseriti da alcuni anni nel prestigioso circuito “I Borghi più belli d’Italia”, Camerano, la patria del vino Rosso Conero, la splendida spiaggia di Mezzavalle, Massignano, altro borgo particolarmente suggestivo e tanto altro ancora.

Insomma, non sarà certo facile annoiarsi scegliendo una vacanza nella Riviera del Conero.