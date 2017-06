BOOTEA Teatox è il nome di un tè anglosassone per la disintossicazione e la perdita di peso che ultimamente è ubiquo nella blogosfera salutista e sui social media, con gli ormai “obbligatori” profili Facebook e Twitter, e ben due account Instagram:

@BOOTEAUK che presenta foto motivazionali, idee sull’alimentazione e post di incoraggiamento per chi sta seguendo il programma depurativo;

@BOOTEARESULTS che propone foto scattate dai vari utenti prima e dopo la cura.

Sempre curioso per questo genere di cose e incoraggiato da un amico che mi ha invitato a condividere l’esperienza dei 14 giorni con lui, ho deciso di provare il prodotto.



Cosa è il BOOTEA teatox?

Si tratta di una scatola dal design ben curato che contiene due confezioni ermetiche distinte: daytime detox e bedtime cleanse. Ognuna di esse racchiude bustine monodose piramidali in seta ottime per le infusioni.

Il tè del mattino – daytime detox – è composto da: tè olong (yum!), maté, zenzero,semi di finocchio, lemongrass, tarassaco, ginseng, centella asiatica, ortica.

la tisana della sera invece – bedtime cleanse – è composto da: foglie di senna, menta piperita, semi di fieno greco, liquirizia, radice di bardana, foglie di biancospino, radice di valeriana e semi di psillio.

Il programma di Bootea teatox consta semplicemente nel bere il daytime detox ogni mattina appena alzati e il bedtime cleanse a sere alterne, prima di coricarsi, iniziando il primo giorno (il secondo no, il terzo sì, etc.). Non è specificata un’ alimentazione predefinita da seguire ma solo una “sana dieta ipocalorica”. La maggior parte di chi lo prova mantiene la propria alimentazione abituale, magari in versione “smart” senza eccessi e stravizi. Un piano alimentare flessibile è comunque disponibile sul sito ufficiale per chi intraprendesse i 14 (0 28) giorni con l’obbiettivo principale di perdere peso e volesse ottimizzare i risultati. Questo piano alimentare non prevede in ogni caso il consumo di carne.

Recensione: BOOTEA teatox

I primi giorni, tutto contento con la mia scatola colorata e ansioso di assaggiare i tè, ammetto di avere preso la questione un po’ sottogamba: l’effetto diuretico del daily detox della mattina si fa decisamente sentire, senza essere fastidioso, e ha reso la mia frequentazione delle toilet un po’ più assidua.

La sera del primo giorno, prima di coricarmi come da istruzioni, ho preparato il decotto – dal piacevole sapore mentato – ancora abbastanza “tranquillo”: questi 14 giorni mi avrebbero depurato e la perdita di peso non era né il mio obbiettivo, né qualcosa a cui credevo particolarmente.

Al risveglio ho capito che l’effetto lassativo non era per niente da sottovalutare: è chiaramente avvertibile, senza essere doloroso o estremo. Non si esaurisce al mattino ma ci accompagna per la giornata, forse per via dell’interazione con il daily detox, ed è facile capire perché venga prescritto a giorni alterni.

Nei giorni successivi ho notato che alcune volte la risposta al decotto della sera, in combinazione con alcuni cibi (yogurt, papaya, ananas) può essere decisamente forte: se dobbiamo essere puntuali e scattanti in ufficio il giorno seguente meglio anticipare un po’ l’orario in cui lo assumiamo.

Dopo cinque giorni di intestino “allegro” ma sano e depurazione il mio ventre si era già appiattito. E con mia grande incredulità, alla fine dei 14 giorni ho scoperto di avere perso circa 2,6 Kg, probabilmente di ritenzione idrica e scorie – non un vero dimagrimento – ma pur sempre un ottimo modo per depurarsi e ritrovare una pancia piatta.

Durante il periodo del detox ho seguito la mia consueta alimentazione senza apportare nessuna modifica ma – lo preciso solo per non creare false aspettative – la mia alimentazione tende comunque ad essere piuttosto sana e vegetariana (quasi vegana).

Anche la grana della pelle ha avuto benefici e si è schiarita e ripulita durante questo periodo e in generale conservo tutt’ora una sensazione di leggerezza e freschezza che da sola varrebbe il prezzo d’entrata.

Voto: 4 Per quanto mi riguarda: promosso.

Recensita da Luca Bertieri