Venerdì 12 novembre, ore 18, pagina Facebook di Le Nius

Venerdì 12 novembre alle ore 18 andrà in onda sulla pagina Facebook di Le Nius l’evento live dal titolo Per la giustizia climatica, cambiamo la finanza! L’evento, prodotto da Le Nius, è organizzato in collaborazione con Etica Sgr, l’unica società di gestione del risparmio italiana che propone esclusivamente fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili

Nella giornata finale della COP26, accendiamo i fari sul mondo della finanza, e sul ruolo che può giocare nella lotta ai cambiamenti climatici: Che responsabilità ha la finanza nei cambiamenti climatici? Cosa e come deve cambiare? Cosa possiamo fare noi con le nostre scelte?

Ne parliamo con

Francesca Colombo, Responsabile Analisi e Ricerca di Etica Sgr.

Valeria Barbi, politologa e naturalista. Ambasciatrice del Patto UE per il clima ed esperta di rapporto tra uomo e natura, cambiamenti climatici e biodiversità.

Modera: Fabio Colombo, responsabile editoriale di Le Nius.