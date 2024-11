Il traffico aereo all’aeroporto Orio al Serio continua a crescere in maniera costante, con ottimi risultati per lo scalo lombardo che si conferma un hub fondamentale per il Nord Italia.

Secondo Assaeroporti, il numero di passeggeri è aumentato del 10% nel primo semestre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023, un andamento positivo che ha spinto le previsioni per quest’anno verso i 17 milioni di viaggiatori complessivi.

Un fattore importante è l’elevata internazionalità dello scalo, considerando che dei quasi 8 milioni e mezzo di passeggeri transitati da gennaio a giugno oltre 6,6 milioni sono stranieri.

Per affrontare l’alta richiesta l’aeroporto sta investendo molto nel potenziamento delle infrastrutture e dei collegamenti con le città vicine, ma in molti scelgono di raggiungere Orio al Serio in macchina per usufruire di maggiore comodità e autonomia.

Le destinazioni più richieste per i voli dall’aeroporto di Orio al Serio

La crescita dell’aeroporto di Orio al Serio è dovuta innanzitutto all’ampia offerta di destinazioni che l’hub permette di raggiungere.

Una delle più richieste secondo il sito ufficiale dello scalo lombardo è Londra, con la possibilità di arrivare nella capitale inglese in meno di due ore atterrando all’aeroporto di Gatwick. Altrettanto gettonata è Barcellona, una delle città più visitate in Europa e tra le mete più popolari presso l’aeroporto bergamasco.

Orio al Serio è ben collegata anche con Parigi, basta prenotare un volo diretto con arrivo allo scalo aeroportuale di Charles de Gaulle raggiungibile in appena un’ora e mezzo di volo. Al di fuori dei confini europei sono molto ricercate località come Istanbul, Dubai e Il Cairo, trovando numerose opzioni di voli e orari per queste destinazioni. In Italia, invece, sono particolarmente richiesti i collegamenti con il Sud verso città come Palermo e Catania, sia da chi viaggia per lavoro che dalle persone che partono per una vacanza.

Tra i nuovi voli inaugurati nel 2024 presso l’aeroporto di Bergamo c’è il collegamento con Salerno operato da Ryanair, una tratta offerta tre volte a settimana anche durante la stagione invernale, oppure il volo giornaliero con Perugia realizzato da Aeroitalia.

Lumiwings, invece, dal 2 aprile 2024 propone un nuovo collegamento bisettimanale tra Orio al Serio e l’aeroporto Gino Lisa di Foggia, mentre dal 6 maggio Eurowings mette a disposizione voli da Bergamo verso Hannover, la capitale del Land tedesco della Bassa Sassonia.