Bari, negli ultimi anni, è tra le città del sud Italia che sono state in grado di attirare un numero sempre maggiore di visitatori, diventando (insieme alla sua provincia) un’importante meta di viaggi e soggiorni sia brevi che lunghi.

Tra le maggiori attrazioni del capoluogo pugliese non ci sono solo le spiagge, ma anche fiere, spettacoli, eventi teatrali e le moltissime specialità culinarie del territorio che meritano di essere assaggiate almeno una volta nella vita. Come si può intuire, quindi, il turismo è in costante crescita e richiede figure professionali qualificate, capaci di soddisfare le esigenze di una clientela internazionale. Ma quali sono le figure professionali più ricercate dai datori di lavoro di Bari e provincia? E quali sono le competenze necessarie per lavorare nel settore turistico?

Di seguito, ti diamo tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Cerchi lavoro nel turismo a Bari e provincia? Ecco le competenze richieste

Basta dare un’occhiata alle offerte di lavoro a Bari e provincia per capire quanto siano numerose le opportunità di carriera nel settore turistico.

Quali sono le skills da possedere per imporsi sulla concorrenza e iniziare a lavorare in un hotel, in un ristorante, in uno stabilimento balneare o come guida turistica?

Tra le competenze richieste, e diventata sempre più importante, c’è la padronanza della lingua inglese, dato che Bari è una meta ambita a livello internazionale. Ovviamente non sono da sottovalutare le abilità a livello comunicativo e relazionale. Saper interagire con i clienti, ascoltare le loro esigenze e risolvere eventuali problemi in maniera efficiente è fondamentale per chiunque lavori nel settore dell’accoglienza. Ciò che non può mancare, inoltre, è una profonda passione per il turismo. Conoscere il territorio nel quale si lavora, la sua storia, la sua cultura e le sue tradizioni è fondamentale per informare e coinvolgere i visitatori, rendendo unica la loro esperienza.

Bari e provincia: l’espansione del settore turistico e le figure più richieste

Negli ultimi anni, come puoi leggere qui, il turismo a Bari ha registrato un significativo incremento del giro d’affari, con un conseguente aumento della richiesta delle seguenti figure professionali:

addetti all’accoglienza e all’assistenza turistica: trattandosi spesso del primo punto di contatto con i visitatori, questo professionista fornisce informazioni, gestisce le prenotazioni e risolve eventuali problemi;

trattandosi spesso del primo punto di contatto con i visitatori, questo professionista fornisce informazioni, gestisce le prenotazioni e risolve eventuali problemi; guide turistiche: figure competenti e preparate che accompagnano i visitatori alla scoperta della città e dei suoi angoli più nascosti, illustrandone la storia, la cultura e le tradizioni locali;

figure competenti e preparate che accompagnano i visitatori alla scoperta della città e dei suoi angoli più nascosti, illustrandone la storia, la cultura e le tradizioni locali; operatori di marketing turistico: professionisti che si occupano della promozione del territorio e della creazione di pacchetti e soluzioni su misura;

professionisti che si occupano della promozione del territorio e della creazione di pacchetti e soluzioni su misura; professionisti dell’enogastronomia: cuochi, camerieri e sommelier che sanno valorizzare la ricca tradizione culinaria pugliese e in grado di offrire ai clienti un servizio all’altezza delle aspettative;

cuochi, camerieri e sommelier che sanno valorizzare la ricca tradizione culinaria pugliese e in grado di offrire ai clienti un servizio all’altezza delle aspettative; animatori e addetti all’intrattenimento: rendono il soggiorno dei turisti più piacevole e coinvolgente, occupandosi direttamente dell’intrattenimento di adulti e bambini all’interno degli hotel e degli stabilimenti balneari.

Chi possiede queste competenze non avrà difficoltà a trovare lavoro nel settore turistico a Bari e provincia.

Il capoluogo pugliese, infatti, con il suo patrimonio storico e culturale, è il luogo ideale per chiunque desideri crescere in questo ambito specifico perché lo ha sempre desiderato o perché vuole cambiare lavoro per trovare nuove motivazioni.