Le vacanze in barca a vela tramite il noleggio di un’imbarcazione sono una tendenza in continua crescita; in questo momento è forse il settore vacanziero che sta registrando il massimo dei consensi; le motivazioni sono varie: per chi ama il mare e adora godersi certe meraviglie altrimenti inaccessibili con altre modalità, il muoversi in barca è davvero il massimo che si può chiedere. Senza contare la grandissima libertà di cui si può beneficiare: non ci sono vincoli legati agli orari degli alberghi o dei ristorante e non è necessario ritornare in albergo o nell’appartamento dopo un’escursione. Non è inoltre necessario spendere una fortuna, come molti erroneamente pensano; oggi il noleggio di una barca a vela è alla portata di tutti. Insomma, c’è da scommettere che nei prossimi anni il settore continuerà il suo trend altamente positivo.

A chi rivolgersi per il noleggio di una barca a vela?

La vacanza con noleggio di una barca vela è una bellissima esperienza, ma perché sia tale è necessario rivolgersi a professionisti del settore che garantiscano serietà e altissimi standard qualitativi e di sicurezza. È quanto offre, per esempio, Sailogy, la piattaforma online leader nel settore del noleggio di barche rivolgendosi alla quale è possibile pianificare e personalizzare al massimo le proprie vacanze in barca e che permette di scegliere fra più di 22.000 imbarcazioni (barche a vela, barche a motore, catamarani e caicchi). Sailogy garantisce la sua presenza nei porti di tutto il mondo e offre soluzioni vacanziere in qualsiasi periodo dell’anno. Consente inoltre di scegliere fra più di 800 destinazioni.

Noleggio di una barca a vela: con o senza skipper?

Se si ha intenzione di organizzare una vacanza sul mare noleggiando una barca a vela, esistono due possibilità: noleggio barca a vela con skipper e noleggio barca a vela senza skipper. Vediamo quali sono le principali differenza tra le due soluzioni, spiegando innanzitutto brevemente chi è lo skipper.

Lo skipper è una figura professionale altamente specializzata che ha l’incarico di gestire le manovre di un’imbarcazione; è in possesso di una o più tipologie di patente nautica e ha l’esperienza necessaria per la perfetta conduzione di un’imbarcazione, anche quando le condizioni meteo sono avverse o vi sono situazioni di emergenza. È di fatto il “comandante della nave”.

Il noleggio di una barca a vela con skipper è obbligatorio qualora non si sia in possesso di patente nautica; è invece facoltativo in caso contrario. Ma qual è la soluzione migliore? Con o senza skipper?

Non si può rispondere in modo secco alla domanda; tutto è legato al modo in cui si vuole vivere la propria esperienza sul mare; anche qualora si sia in possesso di patente nautica, si potrebbe avere il desiderio di passare una vacanza in assoluto relax, pensando solo a godersi il sole e il mare e i meravigliosi luoghi che questo ci consente di visitare. In questo caso, optare per la presenza di uno skipper è forse la soluzione migliore. Non dimentichiamoci infatti che condurre un’imbarcazione è decisamente impegnativo. Avere uno skipper a bordo, inoltre, può aiutarci ad affinare le nostre conoscenze nautiche.

Nel caso in cui invece si abbia il desiderio di vivere appieno l’esperienza in mare conducendo di persona l’imbarcazione, che è sicuramente un’esperienza impegnativa, ma allo stesso tempo enormemente gratificante per chi ama il mare, allora il consiglio è quello di optare per la soluzione senza skipper e di essere i comandanti di sé stessi.