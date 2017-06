Londra dall’alto: breve tour delle migliori viste panoramiche della città

Londra non è una città monumentale, di quelle che ti costringono a camminare con lo sguardo perennemente rivolto verso l’alto. Spesso infatti ci si ritrova fra vie strette, case basse e spazi verdi che spuntano all’improvviso.

Ma Londra è anche una città immensa che si allunga a perdita d’occhio ben oltre il Tamigi. È impossibile vederla tutta in uno sguardo e affacciandosi alla finestra di casa non si vedono che tetti con i camini tipo quelli di Mary Poppins; nemmeno volandoci sopra in una giornata senza nuvole se ne può godere una vista completa.

Ma se ci si accontenta, per modo di dire, allora ci sono alcune finestre perfette dalle quali affacciarsi per godersi, di volta in volta, un panorama diverso della Londra dall’alto.

La tarda primavera sta offrendo qualche giornata di sole e la speranza è che la bella stagione ce ne regali altrettante, dato che di cose da fare a Londra in estate ce ne sono a decine. E dopo una giornata piena, verso l’ora del tramonto vale la pena concedersi un giro in ruota panoramica o un drink con vista mozzafiato su Londra. Ecco dove!