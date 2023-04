Il mercato delle auto è sempre più alla ricerca di innovazioni per poter garantire in futuro una guida più semplice possibile. Ogni giorno la ricerca fa passi da gigante, e quel che una volta sembrava solo fantascienza, adesso risulta alla portata di tutti.

In futuro ci si concentrerà sempre di più nel rendere le auto più tecnologiche possibili, partendo prima di tutto dal sempre maggiore utilizzo di touch screen e dal limitare la presenza di pulsanti. Questo influirà soprattutto nel quadro, che avrà sostanziali cambiamenti e permetterà un sistema sempre più intuitivo rispetto agli allarmi come ad esempio l’accensione delle spie (maggiori informazioni sulla spia accesa della batteria qui).

Anche la BMW applicherà questi cambiamenti, sebbene manterrà alcuni dei suoi pulsanti fisici. Come già si è visto nel corso degli anni BMW ha già aumentato le dimensioni degli schermi all’interno dei suoi modelli, ma senza però andare ad eliminare totalmente alcuni dei suoi pulsanti fisici. Secondo loro il futuro della mobilità vedrà la presenza di schermi, ma non la totale assenza di dispositivi manuali, sebbene legati ad azioni minime.

Quel che avverrà in futuro sarà un totale “Rebranding” del concetto di auto, favorendo una filosofia “less is more”, che sebbene sia inevitabile potrebbe scontentare qualcuno.

Sistemi più intuitivi

Gli utenti già da tempo lamentano che la troppa presenza di touch screen renderebbe più difficile l’attivazione di semplici azioni, come ad esempio cambiare stazione radio o alzare ed abbassare l’aria condizionata, mentre con l’utilizzo dei semplici pulsanti questo avverrebbe in un solo passaggio. Nonostante questo, il passaggio alla tecnologia è inevitabile, e con questo anche l’eliminazione di dispositivi manuali, poiché le auto diventeranno sempre più intelligenti e saranno in grado di automatizzare ogni singola azione. BMW è un’azienda orientata verso l’automazione delle auto, e contando che i brevetti presentano nuove funzioni ogni settimana, sarebbe impossibile mettere un pulsante per ognuna di esse. Quindi risulta logico l’inevitabile utilizzo di schermi touch per favorire l’avanzata del futuro nel mercato automobilistico.

Quello sulla troppa presenza di schermi touch è un dibattito che va avanti da anni, presentando anche diversi studi a favore della teoria che uno schermo renderebbe più lenta la guida. Sono state infatti svolte delle prove sulle tempistiche di attivazione di comandi precisi, confrontando l’utilizzo di pulsanti con quello degli schermi touch. Il risultato ha mostrato un rallentamento nell’esecuzione da parte delle auto con all’interno sistemi interattivi. D’altra parte però, l’adozione di uno schermo con al suo interno più comandi impedirebbe che il conducente possa distrarsi alla guida, in questo modo ci vorrebbe si più tempo, ma sicuramente l’esperienza in strada diventerebbe molto più sicura.

Per quanto riguarda il futuro, le funzioni svolte da questo tipo di tecnologia saranno ancora di più. Comprenderanno infatti altoparlanti integrati per limitare l’utilizzo di mani mentre si è alla guida, o addirittura un’intelligenza artificiale che agirebbe al posto del guidatore in diversi frangenti, come in caso di emergenza o nel caso di frenate improvvise in presenza di ostacoli. Possiamo dire quindi che questa tendenza sicuramente continuerà.

Design sempre più minimalisti

Un altro motivo per cui questa tendenza continuerà, sarà l’intento da parte dell’azienda di presentare modelli con design sempre più minimalisti. Molti elementi della cabina potrebbero in futuro essere ridotti o addirittura completamente rimossi, a favore di una minore complessità del veicolo e una riduzione degli elementi da fabbricare.

Parte di questo progetto si è già visto nei nuovi modelli esposti al CES di Las Vegas (International Consumer Electronics Show). I nuovi modelli presentano un abitacolo completamente minimalista, con una totale assenza di elementi all’infuori del volante. La presenza dei pulsanti è notevolmente ridotta rispetto ai modelli precedenti, lasciando solo il cambio e la regolazione dei sedili. Sebbene si tratti ancora di un prototipo ben lontano dal poter entrare in commercio, rappresenta una dichiarazione d’intenti rispetto al futuro del mercato automobilistico.

Quando pensiamo all’evoluzione dell’auto, ci viene subito da pensare all’aspetto estetico, ma sebbene questo sia importante, bisogna dare maggiore importanza a quello che succede all’interno dell’abitacolo, poiché è proprio lì che le persone passano il loro tempo alla guida. L’obiettivo futuro sarà quindi creare un design sempre più confortevole per il guidatore, così da rendere l’esperienza il più rilassante possibile.