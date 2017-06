Come preparare l’insalata di avocado, 4 ricette

Come cucinare l’avocado?

Dei vari modi per mangiare l’avocado preparare una insalata è quello più saporito e completo per gustarlo. Questo grande frutto di cui abbiamo già visto le proprietà e i benefici ha un sapore neutro e burroso che ben si presta alle basi di sontuose insalate. Data la sua versatilità basta trovare la combinazione che ci piace di più ed ecco pronto un piatto da sfoggiare in molte occasioni. Le ricette che vi proponiamo per fare una insalata di avocado completa, in realtà, sono facilissime da fare, con ingredienti che tutti hanno in dispensa (formaggio, pomodori, tonno, cous cous…) e sono anche economici.

Trucchi per una buona insalata di avocado

Prima di vedere le quattro ricette per preparare l’ insalata di avocado ricordate che il frutto per essere buono da mangiare deve avere la giusta maturazione. Più ancora del condimento, infatti, è importante la sua maturazione. Se l’avocado è troppo acerbo (quindi molto duro al tatto) il vostro piatto rischierebbe di sapere un po’ di saponetta. Se troppo maturo, oltre ad annerire in più punti e assumere un sapore acidulo, rischiate di fare un guacamole e non una insalata.

Altro aspetto importante è che annerisce facilmente per cui qualche goccia di limone o lime vi eviterà (in caso vogliate preparare l’insalata in anticipo) un cattivo e poco appetitoso colore grigiastro.

Guardate qui per vedere gli altri trucchi per mangiare correttamente un avocado.

Insalata di avocado e formaggio

Porzioni: 1/2 avocado grande a persona

1 avocado maturo da poter essere facilmente scavato con il cucchiaino

burro a piacere o olio EVO

formaggio di tipo stagionato, come il cheddar cheese o il formaggio svizzero, in cubetti piccoli

sale e pepe q.b.

1 cucchiaino di paprica dolce

Preparazione