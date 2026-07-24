Indonesia mon amour: consigli per un viaggio fai da te 3 min read

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Un viaggio in Indonesia è una vera coccola e, allo stesso tempo, sarebbe riduttivo pensare soltanto a Bali, che poi è l’isola più famosa di questo arcipelago situato nel Sud-est asiatico, tra l’Oceano Pacifico e l’Oceano Indiano.

Sono infatti tra le 17mila e le oltre 18mila le isolette che compongono quella che oggi si chiama Indonesia, a fronte di paesaggi che regalano atmosfere di origine vulcanica e foreste pluviali, ma anche una cultura fortemente plasmata dalle tradizioni.

Per chi desidera recarsi da queste parti, come sempre del resto quando si va così lontano da casa, qualche accortezza nell’organizzazione è fondamentale, specialmente se si opta per il fai da te. Ecco di quali si tratta.

Perché valutare un’assicurazione viaggio in Indonesia

Una vacanza in Indonesia, che si decida di restare soltanto su un’isola oppure, come spesso succede, scoprirne più di una, implica di alternare voli interni, traghetti e lunghi spostamenti tra località molto diverse per caratteristiche e infrastrutture.

Per questo motivo (ma non solo) è consigliabile partire con un’assicurazione viaggio in Indonesia approntata a misura del viaggio, così da affrontare con maggiore serenità eventuali imprevisti: non a caso si tratta di un’opzione fortemente raccomandata dalle stesse autorità.

La polizza si rivela fondamentale per spese sanitarie, ma diventa utile anche in caso di smarrimento o furto del bagaglio e simili. Se poi si desidera andare alla scoperta di itinerari meno scontati – e dunque più lontani dal turismo di massa – appare davvero determinante, vista una più alta probabilità del verificarsi delle eventualità descritte. Le spese sanitarie, poi, è facile che diversamente presentino un conto alquanto salato, persino per le problematiche da noi considerate meno d’impatto.

Con quanto anticipo organizzare un viaggio in Indonesia

Generalmente, quando si organizza un viaggio così lontano ci si muove con un certo anticipo per accedere alle offerte migliori per alloggio e spostamenti, talvolta anche il vitto. Questo a meno che non si trovi un pacchetto all inclusive di un’agenzia di viaggi dalla solida reputazione; diversamente, meglio lasciar perdere e rimandare all’anno successivo.

Le tempistiche ottimali per avere tutto sotto controllo e meno stress sono intorno ai 6 mesi. Il tempo di permanenza minimo consigliato è invece di 15 giorni.

Quando andare in Indonesia? Ecco qual è il periodo migliore

Il periodo migliore per recarsi in Indonesia è l’estate, complice il clima secco e con temperature che oscillano dai 24 ai 31°C. Piacevole anche la primavera: le temperature sono di poco superiori, ma la natura è più florida che mai. Se invece si punta al relax, autunno e inverno sono da non sottovalutare, tenendo però conto che intercorre pur sempre la stagione delle piogge.

Cosa vedere durante un viaggio fai da te in Indonesia

La scelta delle tappe per un viaggio in Indonesia dipende dal tempo a disposizione: abbiamo considerato circa due settimane, l’ideale per cogliere l’essenza di alcune delle isole più rappresentative dell’arcipelago.

Cominciamo da Giava, l’ideale per chi desidera visitare siti patrimonio dell’UNESCO come Borobudur e Prambanan, e vivere l’esperienza dell’alba sul vulcano Bromo.

Impossibile non citare Bali, che offre invece un perfetto equilibrio tra spiritualità, risaie terrazzate, templi e spiagge, così come le Isole Gili, facilmente raggiungibili in traghetto, indicate per chi è alla ricerca di mare cristallino, snorkeling e ritmi più rilassati.

Altre località da segnalare sono Sumatra, con le sue foreste pluviali, e l’arcipelago di Raja Ampat, che vanta una biodiversità marina unica nel suo genere. Ma l’Indonesia mette a disposizione davvero l’imbarazzo della scelta, prestandosi a più viaggi.