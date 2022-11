I programmi delle scuole superiori prevedono moltissime ore di lezione e, a seconda del percorso di studi prescelto, è presente una parte di programma da dedicare alle lingue straniere.

Normalmente viene insegnato l’inglese, mentre se si sceglie un indirizzo linguistico o professionale – turistico gli studenti svolgono anche delle ore di lezione di tedesco, francese e spagnolo durante il triennio.

Sappiamo bene che la scuola non è molto amata dai ragazzi e che l’apprendimento delle lingue è difficoltoso: sebbene i voti possano essere elevati, gli studenti al termine dei cinque anni hanno difficoltà nella comprensione e nel dialogo nella lingua straniera studiata.

Queste difficoltà possono essere un serio ostacolo nel mondo del lavoro, specialmente nel settore turistico, in quanto è fondamentale nella pratica saper comprendere ed interagire verbalmente durante un dialogo con un cliente straniero.

Nelle prossime righe abbiamo così deciso di racchiudere quali siano i vantaggi del terminare le scuole superiori con una padronanza delle lingue straniere superiore alla media e di approfondire brevemente alcune soluzioni per riuscire in questa impresa.

I vantaggi della conoscenza delle lingue straniere a 18 anni

Tra i vantaggi che possiamo trovare nell’avere un’ottima padronanza delle lingue straniere, come l’inglese, al termine del diploma c’è sicuramente la possibilità di trovare lavoro molto più facilmente.

Moltissime aziende del settore turistico e non solo cercano giovani, anche senza esperienza specifica, che sappiano parlare un inglese fluente o un’altra lingua come il tedesco.

Questo permetterebbe ai nostri figli che vogliono iniziare subito la propria carriera professionale a trovare lavoro con grande semplicità.

Altro aspetto fondamentale è il percorso universitario: se si sceglie una facoltà legata al turismo o alle lingue straniere, avere un’ottima conoscenza di partenza semplificherà di certo il superamento di moltissimi esami.

Ricordate che quasi tutte le facoltà prevedono un esame di inglese e che molto spesso questo sbarramento ritarda di molto il momento del diploma di laurea.

Le strade da percorrere per migliorare il livello delle lingue straniere durante le scuole superiori

Come abbiamo detto, affidarsi solamente ai programmi scolastici potrebbe non essere sufficiente.

Una buona alternativa potrebbe essere quella di iscrivere i propri figli a dei corsi pomeridiani, con il rischio però che gli studi diventino troppo pesanti e spesso inconcludenti.

Altra alternativa che sta prendendo piede negli ultimi anni è quella dei soggiorni all’estero. Esistono infatti dei programmi certificati che permettono agli studenti di trascorrere lunghi periodi (dai 3 ai 6 mesi) all’estero, proseguendo la scuola in un Paese differente e imparando in contemporanea la lingua locale.

In questo modo il ragazzo viene quasi “obbligato” a parlare l’inglese o il tedesco in modo da poter interagire con i suoi nuovi amici e i benefici saranno enormi. Tutto questo eviterà che perda tempo in quanto può seguire lo stesso programma scolastico.

Altro grande vantaggio è quello dell’arricchimento culturale, vivendo in un paese diverso ed adattandosi per un certo periodo ad usi e costumi differenti dai nostri, che garantirebbero una crescita enorme.

Se siete interessati a questo tipo di percorso per i vostri figli ci sentiamo di suggerirvi di visitare il sito web di EF Education First, dove potrete trovare un’ampia sezione dedicata al percorso relativo al semestre all’estero. Nella pagina appena citata potrete approfondire in modo specifico il programma e i vantaggi di questo tipo di percorso per l’apprendimento delle lingue straniere, con la possibilità di richiedere una quotazione specifica in modo gratuito in pochi semplici click.