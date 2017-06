Il ristorante ideale: le regole da seguire in sala

Una volta ho sentito uno chef sostenere che il successo di un ristorante è determinato al 60% dalla cucina ed il rimanente 40% dal servizio. La stragrande maggioranza dei ristoratori non ha ancora compreso che il lavoro del cameriere ha quasi lo stesso peso della brigata di cucina: se non è all’altezza, rischia di creare disastri. Purtroppo, e spesso, si trova in molti ristoranti di livello staff non formato, a volte anche scontroso, dallo scarso acume e palesemente goffo. Oggi negli istituti alberghieri tutti ambiscono a diventare chef relegando alla carriera in sala, quella di cameriere, l’opzione b in caso la prima strada non fornisse risultati. I ristoratori paiono investire sui cuochi e mai sul personale di sala con risultati che talvolta possono segnare irrimediabilmente le sorti del locale e le nostre sorti di clienti.

Ecco quindi una lista di 25 punti che suggeriscono le regole da seguire in sala per un servizio di qualità, per rendere memorabile l’esperienza del cliente e farlo ritornare. Nascono da un vita trascorsa a pranzo fuori per lavoro, in cui troppe volte ho pensato e ripensato che il cameriere è l’anima del ristorante e da esso dipende la mia esperienza finale.

Galateo del cameriere: le regole da seguire in sala