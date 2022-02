Guida ai quartieri più romantici per coppie in vacanza a Parigi

Il viaggio romantico per eccellenza si fa con la dolce metà nella capitale più raffinata d’Europa. Stiamo parlando di Parigi, cuore pulsante di Francia e da secoli culla della cultura classica e delle avanguardie. Musei, parchi e palazzi sono incastonati in un tessuto urbano baciato da tramonti mozzafiato, sui quali la Torre Eiffel si staglia gigantesca e sottile. Vediamo quali sono tutte le cose che potete fare insieme a Parigi nei quartieri (in francese ‘arrondissement’) più famosi. Senza dimenticare il fascino della Senna e le atmosfere dei boulevard colorati e pieni di suoni e rumori.

Il Quartiere Latino

Il Quartiere Latino ospita l’Università della Sorbona, dunque è brulicante di giovani e può essere definito il cuore pulsante per quanto riguarda l’aspetto culturale. Qui sorgono anche le romantiche serre del Jardin des Plantes con le loro esplosioni di fiori ma anche i mercatini nella Rue Mouffetard sulla celebre ‘rive gauche’. Per gli amanti del cinema e dell’architettura, vale la pena visitare – e entrare per uno spettacolo – il Cinema Le Champo (la facciata è esempio sofisticato di art déco). Una tappa immancabile nei viaggi romantici per coppie.

Montmartre e Sacro Cuore

Pensare a Parigi vuol dire correre con la mente alla vita bohemienne, che da sempre viene narrata dalle strade di Montmartre. Queste ultime, localizzate nell’ottavo arrondissement, hanno ispirato artisti di ogni epoca da Modigliani a Van Gogh, passando per Picasso e Matisse. Il carico di charme e romanticismo qui è enorme e nella piazzetta principale si può fare un viaggio nel tempo passeggiando tra gli artisti di strada, i pittori e i vignettisti. Svetta su tutto la Basilica del Sacro Cuore, che regala un panorama davvero senza eguali.

Primo arrondissement: il Louvre è qui

I viaggi romantici per coppie a Parigi non possono prescindere da un’immersione tra i tesori del Louvre, ubicato nel primo arrondissement. La Gioconda di Leonardo, la statua di Amore e Psiche del Canova così come la Nike di Samotracia e una scia infinita di capolavori che abbracciano la storia dell’arte nei secoli si trovano qui. Mano nella mano, sarà bello perdersi qui per ore andando alla scoperta di questa bellezza. Vicino al Louvre c’è il Museo de l’Orangerie: è la casa dell’impressionismo, che esplode con il vigore dei dipinti di Monet.

Marais e Museo Pompidou

Siamo tra il terzo e il quarto arrondissement, qui si trova l’iconico Museo Pompidou con la sua architettura visionaria e i tesori d’arte contemporanea custoditi al suo interno. Nel quartiere è un viavai di boutique eleganti, locali ricchi di charme e stellati. In questa zona della città fioriscono – oltre ai negozi d’alta moda – le boulangerie e le cioccolaterie per un viaggio dei sensi da fare con il partner nel nome della qualità e della tradizione culinaria più vera.

Settimo arrondissement: Torre Eiffel e Museo d’Orsay

La regina di Parigi è senza dubbio la Torre Eiffel, che appare in tutta la sua maestosità dalla terrazza del Trocadero. Da qui inizia una passeggiata verso il monumento che si annuncia fitta di pit stop per fare foto. E’ il simbolo del romanticismo, immancabile una visita in vetta salendo con gli ascensori panoramici. Nel settimo arrondissement troviamo anche il Museo d’Orsay, contenitore di capolavori di artisti francesi come Renoir, Cezanne e Monet ma non solo. La location è incredibile: un’ex stazione dei treni dagli scenografici – e altissimi – soffitti.