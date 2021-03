Tutti parlano di innovazione digitale, ma come possiamo usarla al meglio per far crescere il nostro business? Quali le scelte migliori, quali le difficoltà a cui andiamo incontro, quali gli strumenti più adatti? Se ne parla ai GoDaddy Talks 2021, il ciclo di incontri organizzato da GoDaddy con imprenditori e imprenditrici digitali italiani di successo.

Intanto, chi è GoDaddy? GoDaddy è il posto giusto per parlare di innovazione digitale: gestisce infatti la piattaforma cloud più grande del mondo dedicata ad aziende indipendenti di piccole dimensioni. Con 20 milioni di clienti in tutto il mondo e oltre 80 milioni di nomi di dominio in gestione, è la soluzione ideale per dare un nome al proprio business online.

Dopo la prima edizione 2020, tornano anche il 2021 i GoDaddy Talks, interviste con imprenditori e imprenditrici italiane che hanno saputo sfruttare gli strumenti digitali per trovare soluzioni innovative e far decollare il proprio business.

Nel 2021 i GoDaddy Talks cambiano un po’ forma e presentano alcune novità, a partire dalla conduzione. Alla guida di queste chiacchierate digitali ci sarà niente meno che Veronica Benini aka La Spora, imprenditrice digitale e consulente strategica in marketing al femminile la cui storia personale rappresenta un vero esempio di come, grazie a idee valide, perseveranza e all’utilizzo degli strumenti digitali, sia possibile risollevarsi da un periodo difficile o, più semplicemente, trovare la chiave di volta per far crescere il proprio business.

Preparate la vostra agenda: durante l’anno vi aspettano 10 GoDaddy Talks che potrete vedere sulla pagina Facebook di GoDaddy, ognuno dei quali vedrà come ospite un imprenditore o imprenditrice digitale che racconterà la propria storia di successo, le difficoltà incontrate e come sia riuscito/a a reinventarsi in un mondo che cambia.

Ma iniziamo a parlare degli ospiti!

Il primo appuntamento in programma è vicino: il 18 marzo alle ore 17.00 inaugureremo la nuova edizione dei GoDaddy Talks con Stefano Portu, Founder e CEO di ShopFully, tech company italiana con sedi in 3 continenti e oltre 200 dipendenti, che ha la missione di migliorare lo shopping nei negozi fisici grazie al digitale. Oltre ad aver fondato un business di successo, da 20 anni Stefano è tra i protagonisti della trasformazione digitale. È stato infatti Direttore dell’Offerta Pay & Mobile per il Gruppo Editoriale L’Espresso, Director della Media Unit per Buongiorno, e consulente in digital marketing, CRM e product development.

Il secondo GoDaddy Talks si svolgerà ad aprile e vedrà come ospite Riccarda Zezza, una delle 40 imprenditrici sociali che guidano l’innovazione di genere nel mondo. Riccarda è CEO di LIFEED, azienda che ha ideato il Life Based Learning, metodo rivoluzionario nella formazione aziendale perché trasforma gli eventi della vita in competenze soft, sempre più richieste nel settore digitale. Con alle spalle oltre 15 anni di esperienza lavorativa nella comunicazione e management, Riccarda ha creato in partnership con Inspire il programma MAAM – maternity as a master, per usare le competenze genitoriali come competenze di leadership, e ha fondato Piano C, vincitore della Medaglia del Presidente della Repubblica e del premio come “Best social innovator in Europe” della Banca Europea per l’innovazione nel campo dell’organizzazione del lavoro.

Il terzo appuntamento con i GoDaddy Talks si svolgerà a maggio e avrà come protagonista Giuseppe Carciati, ristoratore con una carriera tra Panino Giusto, That’s Vapore e Combu, e co-fondatore con il grossista Giacomo Messina de L’Orto di Jack, realtà nata per rifornire ristoranti e hotel milanesi di fascia medio-alta con prodotti freschi di altissima qualità. In seguito al lockdown, Giuseppe ha reinventato il proprio business spostandolo sui social, creando un e-commerce e attivando un servizio di consegne a domicilio su Milano che ha permesso di aumentare notevolmente il fatturato.

Per restare aggiornato su tutti i prossimi appuntamenti, non vi resta che seguici sui canali social di GoDaddy, Facebook, Instagram e Twitter e sul blog.