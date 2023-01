Il mercato online sta conoscendo uno sviluppo senza precedenti, negli ultimi anni. Le ragioni sono sotto gli occhi di tutti e non riguardano solo un aspetto puramente economico. Attraverso la rete web è possibile accedere a beni e servizi con un assortimento notevole e semplice da visualizzare, grazie agli smartphone sempre più all’avanguardia.

Il settore finanziario non è estraneo a tali dinamiche, anzi: rappresenta uno dei più innovativi, complice l’introduzione da ormai diversi anni delle formule che vedono al centro i pagamenti digitali. Qualcosa che interessa anche le formule creditizie, tra le quali particolarmente degno di interesse si rivela il prestito online: 100% digitale e interamente fruibile sia da mobile che da pc. A proporlo diverse realtà specializzate tra cui Findomestic, azienda nota per la sua professionalità e la qualità dei prodotti. In questo articolo analizziamo come funzionano le sue soluzioni per il prestito online.

Caratteristiche dei prestiti online

Il tratto che contraddistingue un prestito online è in primo luogo il fatto che l’intera procedura può essere conseguita tanto per le informazioni che per la sottoscrizione del contratto attraverso qualsiasi device digitale: smartphone, tablet e pc.

I tempi, non essendovi la necessità di recarsi una o più volte presso una filiale, vengono considerevolmente ridotti, tanto durante la fase preliminare di definizione delle clausole quanto per quella successiva di attivazione. Le condizioni appaiono spesso più accessibili, anche dal punto di vista dei costi. Le comunicazioni avvengono anch’esse via internet e in maniera tracciata, tanto a livello delle transazioni che degli aggiornamenti.

Se la persona lo desidera può avvalersi di un servizio di assistenza dedicato, il quale può essere telefonico oppure telematico, ma si tratta di una sua scelta: non vi è alcun vincolo ed è possibile fare le valutazioni opportune in totale autonomia. Non tutte le formule di prestito online sono uguali. Nell’etere sono diverse quelle che si possono trovare e orientarsi tende a non risultare semplice. Le soluzioni Findomestic si rivelano interessanti sotto molteplici punti di vista, in particolare per due elementi: la trasparenza delle condizioni e la reputazione dell’ente bancario, consolidata da anni.

Il prestito online di Findomestic

La proposta di Findomestic riguarda in modo particolare il prestito personale, una tipologia di credito non finalizzato, ovvero non destinato in maniera specifica a una determinata spesa.

Si tratta di una soluzione interamente digitale e che permette di ottenere un importo massimo di 60.000 €, da investire per il fine che si preferisce. Le condizioni sono adattabili alle necessità del singolo utente, il quale potrà avvalersi del finanziamento, ad esempio, per avere ulteriore liquidità nonché per spese legate all’auto, alla casa e via dicendo.

Sono azzerate le spese accessorie, le quali sono inerenti l’istruttoria della pratica, le procedure di incasso e gestione, il bollo e le spese sostitutive. Il prestito Findomestic è calcolabile attraverso un simulatore digitale in pochi passaggi; per la firma del contratto si utilizza il sistema della firma digitale.

Infine, è possibile usufruire di due opzioni non cumulabili: la prima permette di cambiare l’importo della rata; la seconda di saltarne una, quando si è rispettato l’intervallo di 11 rate pagate regolarmente. In entrambi i casi è necessario siano state saldate le prime sei rate del prestito. Tali condizioni consentono di avere un prestito flessibile nel corso del tempo.