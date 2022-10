Negli ultimi anni abbiamo riscoperto il ruolo delle farmacie, in presenza ma anche online.

Merito delle innovazioni conseguite sotto molteplici punti di vista, all’insegna di un servizio che continua ad avere come obiettivo la cura ma anche quella che si rivela la prima pratica in medicina, indispensabile e centrale: la prevenzione.

Il ruolo delle farmacie è diventato complesso, negli ultimi anni. Non che non lo fosse in passato, vista l’alta specializzazione di questo tipo di attività fin dai tempi antichi, complice una tradizione, in primo luogo erboristica, di alto livello.

In questo articolo vi proponiamo un’analisi sui servizi che si possono trovare presso un’attività di ultima generazione quale la farmacia online. La sua fruizione rappresenta un trend in forte ascesa, motivo per cui si rivela importante conoscerne le caratteristiche.

Cosa si può trovare presso una farmacia online?

La farmacia online presenta, come tratto caratteristico, quello di essere un’attività che nasce legata a un negozio fisico, in cui è possibile ottenere prodotti di tipo farmaceutico che non necessitano di prescrizione medica.

I farmaci che richiedono una ricetta da parte del medico possono essere ottenuti, infatti, unicamente presso i canali in presenza.

Diverse le realtà presenti sul web e tra queste particolarmente degna di interesse è la farmacia online Dr Max, dove è possibile trovare un ampio assortimento dei prodotti dei migliori brand, in grado di venire incontro a tutte le esigenze, a fronte di promozioni costantemente aggiornate.

Una farmacia online è autorizzata a vendere una notevole varietà di articoli, in particolare i farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP) e i farmaci da banco e automedicazione (OTC).

Articoli quali, entrando più nel dettaglio, prodotti omeopatici e parafarmaceutici, cosmetici, dispositivi medici, nonché i medicinali per uso veterinario.

Si tratta di soluzioni funzionali al trattamento di problematiche tra loro anche piuttosto eterogenee come disturbi del sonno, raffreddore, disturbi dell’apparato digerente, condizioni allergiche, caduta dei capelli, carenze di vitamine e molte altre ancora.

La maggior parte di questi prodotti sono predisposti per l’uso nella quotidianità, per una salute che passa dalla prevenzione e dalla cura di sé nell’ottica di un benessere psico-fisico a 360°.

Un servizio digitale a tutto tondo

Uno dei vantaggi che offre la farmacia online, tipico degli shop del mondo digitale, è rappresentato dal fatto che è possibile ordinare quando lo si preferisce, senza doversi preoccupare di orari di apertura o di chiusura.

La farmacia online è un negozio sempre aperto, sostanzialmente, 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno. Fruibile in maniera sempre più all’insegna di una user experience a 360°, sia per quanto riguarda la visualizzazione dei prodotti, sia la fase di ordine.

I pagamenti, nel digitale, sono sempre più sicuri. Se una volta, agli inizi della digitalizzazione, risultava piuttosto diffusa la paura che potessero venire violati i propri dati bancari oggi i sistemi di pagamento virtuali appaiono ben più affidabili.

Anzi, in molti casi, si rivelano maggiormente sicuri, in quanto predisposti secondo molteplici passaggi cautelativi e soprattutto tracciati, in quanto non ci sono dubbi sull’importo versato e sul fatto che avvenga o meno la transazione.

Consulenza e spedizione nelle farmacie online

Diverse farmacie online mettono a disposizione un servizio di consulenza da remoto. Un’innovazione importante apportata negli ultimi anni dai portali online ai quali veniva rimproverata una sorta di freddezza e di scarsa predisposizione alla relazione con l’altro.

A livello pratico, questo tipo di servizio presenta modalità diverse a seconda dell’attività. Nel caso della farmacia Dr Max presente online, ad esempio, viene effettuato in orari ben precisi tramite un numero verde e una consulenza via whatsapp.

Il numero verde è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 20:00, mentre la consulenza whatsapp è disponibile dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 20:00.

Per quanto riguarda la spedizione, anche in questo caso i passi fatti dalle attività che si possono trovare sul web, e le farmacie online non fanno eccezione, sono notevoli.

I motivi sono da ricercare sia nella migliore gestione del servizio sia nei progressi fatti dal sistema logistico, capace di innovarsi a sua volta.

La spedizione può essere predisposta in maniera altamente personalizzata, scegliendo l’indirizzo che si preferisce: quello di casa, del lavoro o qualsiasi altro.

La consegna avviene in tempi piuttosto rapidi: generalmente nell’arco di 24/48 ore dal momento in cui viene effettuato l’ordine. Viene messo a disposizione, solitamente, un sistema di tracciamento del pacco, così da poterlo seguire prontamente da remoto.

Conclusioni

Il ruolo delle farmacie ha visto un aumento in termini di importanza, nelle nostre vite. Ancora di più negli ultimi anni, come dimostra un dato che parla da solo: il 37% delle persone ha dichiarato di aver accresciuto il proprio livello di fiducia verso la categoria dei farmacisti.

Merito, indubbiamente, anche delle innovazioni apportate ai servizi, compresa quella dello sviluppo delle farmacie online. Le quali non si vanno a sostituire, in un’ottica prospettica, a quelle in presenza, quanto piuttosto a completarle, ad affiancarvisi.