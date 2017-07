FantaGame of Thrones 2017 in 10 domande

In questo articolo NON sono presenti spoiler. Chiunque segue Game of Thrones, ma per un qualsiasi motivo (suppongo gravissimo) non ha ancora visto il primo episodio probabilmente non sta giocando a FantaGame of Thrones. E mi spiace per lui.

1. Cos’è FantaGame of Thrones?

FantaGame of Thrones è il fantacalcio del Trono di Spade: hai a disposizione un budget di 500 crediti con cui ingaggiare 10 dei 36 protagonisti di Game of Thrones. Dei tuoi acquisti dovrai schierarne 4 prima di ogni puntata*. Guadagni punti o ne perdi a seconda delle azioni che compiono i personaggi che hai schierato. Se entro la fine della stagione non hai messo in campo uno dei tuoi acquisti almeno una volta, avrai una penalità di 150 punti per ogni assente.

*Nel gioco viene considerata la messa in onda americana: se fosse considerata quella italiana tutti coloro che vedono le puntate in inglese farebbero punteggi astronomici sapendo già chi si comporta bene, quindi ricordate che la formazione va impostata sempre prima di sabato notte.

2. Posso ancora iscrivermi a serie già iniziata?

La risposta è sì. Il regolamento consiglia di tenere sotto controllo la pagina Facebook del gioco dove avvisano quando è possibile creare la squadra, specificando che sarà possibile iscriversi ancora tra l’aggiornamento delle classifiche dell’episodio precedente e il sabato/domenica successivi.

Consiglio comunque di impostare le notifiche a quello che scrive la pagina Facebook, così da rimanere aggiornati sia sulle informazioni inerenti al mercato sia su quelle circa gli aggiornamenti dei punteggi ottenuti negli episodi! Per iscriversi, se le iscrizioni sono aperte, basta seguire questo link.

3. In base a cosa scelgo i personaggi?

A sentimento. Quasi. Se secondo te quel personaggio avrà un ruolo chiave nella serie lo assoldi. Ovviamente più i personaggi sono considerati importanti, più costano. Ad esempio: parti con un budget di 500, se prendi la regina dei draghi e Jon Snow spendi già 200 e con i soldi rimanenti devi prendere 8 personaggi, che saranno tutti secondari e quindi probabilmente meno influenti. Meno influenti (solitamente) = meno punti. Il resto è George R. R. Martin e la sua mania di uccidere i personaggi cui il pubblico è più affezionato. Questo non è uno spoiler.

Suggerimento: talvolta dare più di un occhio (tre) al trailer della puntata successiva su YouTube aiuta. Altre volte no. Sul web si possono trovare tante piccole anticipazioni di trama: su IMDB sono già presenti brevi descrizioni di alcuni episodi.

4. Posso competere con gli amici?

Sì, quando l’opzione è disponibile puoi entrare in una Famiglia, (gruppo formato da 5-16 persone, tutte della stessa casata) oppure in un gruppo mercenari (non c’è un limite di utenti e si può essere di casate diverse). Si può far parte sia di una Famiglia sia di un gruppo di mercenari, ma non più Famiglie o più gruppi. In qualsiasi momento è possibile uscire e cambiare gruppo mercenari.

Per entrare in una delle due c’è bisogno del nome del gruppo e della password. Se non siete dentro in nessuna Famiglia, e volete competere con qualcuno, io sono un Lannister (ahimè al momento erano gli unici disponibili) e ho creato Le coperte per l’inverno, la password è “amici”.

Se invece siete di un’altra casata, ma non fate parte di nessun gruppo mercenari potete unirvi a La coperta invernale, la password è “amici”, vi avviso che siamo più simpatici che competitivi.

Per giocare però non è obbligatorio essere in un gruppo, basta anche solo iscriversi e schierare i 4 personaggi!

5. In base a cosa vengono assegnati i punteggi?

A seconda delle azioni che vengono compiute dai personaggi si guadagnano più o meno punti. I punti vengono guadagnati non per forza tramite uccisioni di nemici o vendette, ma anche attraverso la scoperte di armi leggendarie o luoghi mai visitati o apparsi nella serie. Capita anche di prendere tanti punti anche solo perché un personaggio del nostro schieramento ha ideato un piano brillante per riuscire in un’impresa. Per dire.

Vengono inoltre assegnati punteggi individuali, ad esempio Bran ha valutazioni personali inerenti alle visioni, i White Walkers guadagnano un ammontare di punti differente se compaiono in singolo o in orda, i draghi se non obbediscono a Daenerys Targaryen perdono punti e così via. Comunque sul regolamento sono segnati tutti i personaggi che hanno dei punteggi particolari: prima di scegliere chi schierare consultatelo!



Attenzione perché un protagonista può prendere anche svariati punti in negativo quindi se avete dei presentimenti sull’imminente morte di qualcuno fareste bene a non schierarlo.

6. Se mi dimentico di cambiare lo schieramento cosa succede?



Assolutamente nulla: saranno gli stessi 4 personaggi della volta precedente ad essere valutati, attenzione però perché devi schierarli tutti almeno una volta per non incappare nella penalità! L’ho già scritto ma lo riscrivo.

7. Mi sono iscritto e ho fatto la formazione, ma un mio personaggio è morto. Lo posso cambiare?

Ora no, non puoi. Però tra il 4° ed il 5° episodio il mercato verrà riaperto per tutti e quindi chi vuole potrà cambiare i propri personaggi e prenderne di altri (i personaggi che non volete più verranno venduti al prezzo a cui li avete acquistatati e coi soldi guadagnati potrete comprare chi vi pare).

Che poi sappiamo bene che chi non muore si rivede, ma spesso anche chi muore.

Attenzione perché se vendete un personaggio che non avete ancora schierato nelle prime 4 puntate prenderete la penalità di 150 punti per la regola per cui tutti i personaggi acquistati devono essere schierati almeno una volta nel corso delle puntate.

8. Chi ha letto i libri è più avvantaggiato?



Secondo me sì, perché conosce meglio i personaggi, come dimostrano i post che prevedono cosa accadrà in queste ultime due stagioni partendo dal libro. Però bisogna ricordare che la serie tv è andata oltre la narrazione scritta da Martin, quindi tutto quello che succederà nella settima e nell’ottava stagione sarà una novità per tutti.

9. Perché giocarci?

Ecco qui tre validi motivi per provare!

Innanzitutto è gratis, e le cose gratis vanno sempre provate. Per dimostrare ai vostri amici che ne sapete di più e che quindi arriverete più in alto di loro nella classifica. Perché guardare le puntate dà tutta un’altra sensazione e vi ritroverete a sperare che uno dei personaggi che avete scelto riesca a conquistare i Sette Regni. A prescindere dalla sua casata di appartenenza, perché l’unica casata che conta diventa la vostra.

10. Si vince qualche cosa?

Fama e gloria.

PRO

L’amministrazione del gioco è seguita abbastanza bene, sulla scorta dell’esperienza degli anni precedenti, e mi sembra ci sia grande disponibilità: sono stati addirittura creati tre gruppi Facebook per ognuna delle tre casate (Lannister , Stark, e Targaryen) dove si possono chiedere chiarimenti che verranno raccolti dagli admin e sottoposti a chi ne sa.

L’assegnamento dei punti è pure gestito con accuratezza, infatti si tratta di valutazioni soggettive (suppongo prese in consesso) ma sempre argomentate ampiamente e con ragionevolezza.

CONTRO

Non sapere quando si può aderire a Famiglie o gruppi mercenari è fastidioso per chi entra a FantaGame of Thrones iniziato (avrebbe il 25% dei punti del 1° classificato se ci si iscrive prima del 4° episodio), c’è però da dire che il continuo aggiornamento del sito per il calcolo punti o per l’apertura del mercato non facilita le cose ai gestori.

E poi: solo a me non salva la password e ogni volta che voglio entrare sul sito devo inserirla manualmente?

