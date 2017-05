Siamo un popolo di bamboccioni? Sembrerebbe di sì, a guardare, superficialmente, i dati europei. Secondo Eurostat l’età media di uscita di casa dei genitori in Italia è di 30,1 anni.

Età media di uscita di casa: i dati

Questa età media di uscita di casa ci colloca al quarto posto in Europa, preceduti solo da Malta (31,8 anni), Croazia e Slovacchia. La media europea invece è di 26,1 anni e ci sono paesi dove l’età media di uscita di casa è 20,7 anni (Svezia), 21 (Danimarca), 21,9 (Finlandia).

Il dato dell’età media di uscita di casa assume proporzioni particolarmente rilevanti per i maschi, che mediamente vanno a vivere in autonomia a 31,3 anni in Italia, mentre le femmine si distaccano a 29 anni, comunque quattro anni dopo la media europea.

L’età media di uscita di casa è un dato in continua crescita: in Italia si lasciava la casa dei genitori a 29,8 anni nel 2006, e da allora la crescita non si è mai fermata. È un trend che accomuna alcuni paesi europei, ma non si può dire che ci sia una tendenza univoca in Europa.

In particolare, negli ultimi dieci anni (2006 – 2016), l’età media di uscita di casa è cresciuta in 14 paesi, in Europa mediterranea e orientale e nei paesi anglosassoni: Ungheria (+1,6 anni), Irlanda (+1,1), Slovacchia (+1,1), Croazia (+1) e a seguire Portogallo, Regno Unito, Lettonia, Spagna, Bulgaria, Grecia.

Nei paesi baltici e dell’Europa centrale e settentrionale l’età media di uscita di casa è invece diminuita negli ultimi dieci anni, con dati particolarmente rilevanti in Lituania (-3,3 anni!), Lussemburgo (-1,8), Estonia (-1,7) e Slovenia (-1,5).

I trend tendono a ripetersi anche considerando solo gli ultimi tre anni e l’ultimo anno. Rispetto ai dati di medio periodo, solo quattro paesi invertono la tendenza in modo significativo: il Belgio, dove il dato ha cominciato salire dal 2013 interrompendo una tendenza decrescente, e Grecia e Cipro, dove invece l’età media di uscita di casa si sta abbassando.

Va ancora peggio (per l’Italia) se, oltre all’età media di uscita di casa, consideriamo anche i dati su quanti giovani vivono ancora con almeno un genitore (aggiornati al 2015). Ebbene, il 65,4% dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni vive con almeno un genitore. Siamo terzi in Europa dopo Croazia (70,3%) e Slovacchia (67,2%).

La media europea è del 48,1% e i paesi con le più basse percentuali di giovani che vivono con i genitori sono la Danimarca (18,6%), la Finlandia (20,4%), la Svezia (21,5%), la Gran Bretagna (33,7%).

Come vuole l’immaginario collettivo, i maschi tendono più a restare a casa dei genitori (lo fa il 71,8%), mentre le femmine sono più indipendenti (vive in casa il 58,8%). Ma siamo sicuri che sia così? In Italia l’uscita da casa dei genitori coincide spesso con il matrimonio o l’inizio di una convivenza, fase della vita che le donne tendono ad attraversare prima degli uomini. Questo spiega, almeno in buona parte, perché più femmine giovani vivono fuori dalla casa dei genitori.

L’Italia presenta inoltre percentuali in crescita, eravamo ad esempio al 60,9% nel 2004, anche se questa è una caratteristica comune a molti paesi europei. Pensate che in Ungheria la percentuale di giovani che vivono con almeno un genitore è aumentata del 15,3%. Altri paesi con dati in crescita consistente sono Repubblica Ceca, Belgio, Grecia, Portogallo. Il fenomeno interessa anche paesi come la Francia, la Gran Bretagna e l’Olanda.

Tra i pochi paesi in cui la percentuale di giovani che vivono con i genitori è in diminuzione segnaliamo l’Irlanda (-8,5%), l’Estonia (-8,1%), ma anche Slovenia, Germania e Finlandia.

Particolarmente rilevante è la situazione dei giovani tra i 18 e i 24 anni, che nel 92,6% dei casi vivono ancora con almeno un genitore. Solo Malta fa “peggio” di noi in questa fascia di età, mentre la media europea è del 78,9%. Per dire, in Danimarca due giovani su tre sono già fuori casa entro i 24 anni.

I 25-34enni mostrano invece più indipendenza: “solo” 1 su 2 vive ancora con i genitori, anche se comunque la media europea è del 28,9%, e in Danimarca, Svezia e Finlandia sono praticamente tutti già autonomi.

Come si spiegano questi dati?

Come al solito questi dati da soli dicono tutto e dicono niente. Dipendono dalla “cultura mammona” del popolo italico? Dalla mancanza di opportunità lavorative e dunque di reddito sufficiente? Dalle carenze di un sistema di welfare storicamente sbilanciato a favore di bambini e, soprattutto, anziani?

Probabilmente da un mix di queste motivazioni, anche se le ricerche sulla cosiddetta transizione all’età adulta indicano come il fattore economico sia quello più importante. Insomma, se avessero un reddito stabile o delle prospettive di lavoro stabili, la maggior parte dei giovani italiani sarebbe ben disposta a lasciare la casa dei genitori.

Alcune ricerche condotte negli ultimi anni hanno evidenziato come in alcuni paesi europei (quelli anglosassoni e quelli mediterranei, tra cui quindi l’Italia) ci sia una forte correlazione tra possesso di un reddito e autonomia abitativa.

In questi paesi inoltre conta molto la dotazione economica familiare iniziale, che spesso sostituisce o integra il reddito del giovane, con ciò contribuendo alla riproduzione intergenerazionale delle disuguaglianze sociali ed economiche.

Nei paesi del centro-nord Europa invece l’accesso ad un’abitazione indipendente dai genitori è tendenzialmente più democratica, grazie a forme di protezione sociale previste dal sistema di welfare che consentono anche ai giovani privi del reddito necessario, e privi di dotazione familiare, di uscire dalla casa dei propri genitori. Il regime di welfare dei paesi mediterranei affida invece un ruolo determinante alla famiglia.

In conclusione, l’età media di uscita di casa in Italia è molto alta se paragonata a quella del resto d’Europa. La situazione è particolarmente rilevante per i maschi e per la fascia 18-24 anni. L’età media di uscita di casa è più bassa per le femmine, ma questo potrebbe essere legato al fatto che si sposano o entrano in una convivenza prima dei maschi. Le motivazioni di questi dati sembrano essere prevalentemente legate a fattori economici, e alla configurazione delle politiche di welfare. Non si registrano tendenze univoche valide ovunque, negli ultimi anni il dato sembra andare verso una generica stabilizzazione (pensiamo alla media europea, ferma a 26,1 anni dal 2010), anche se con fluttuazioni ancora significative in alcuni paesi.

