Molti di voi saranno fuori per le vacanze estive (o in preparazione) e magari nella indecisione se uscire o no a cena questa sera vi starete chiedendo cosa potreste preparare per cena. Vi consiglio qualcosa di nutriente, leggero e magari anche crudo. Questo è il momento migliore dell’anno per beneficiare degli antiossidanti e delle vitamine della frutta fresca e della verdura cruda. E se volete lasciare spazio al dessert questo è il procedimento su come fare un dolce al cucchiaio o mousse alla frutta (comunque vogliate chiamarlo) veloce e in versione light.

Come si fanno le mousse alla frutta?

Preparare una mousse alla frutta fresca (oppure al cacao o al pistacchio) è veramente molto semplice. Molto del lavoro lo fanno la temperatura per il rassodamento e il gelificante.

Avrete bisogno quindi di questi ingredienti principali:

1 frigo, della frutta e della gelatina in fogli o polvere di agar agar.

Eventualmente di un frullatore per preparare la frutta fresca in crema e contenitori monodose da mettere in frigo e servire.

In realtà, si può evitare anche l’uso di un gelificante a patto che si usi un ingrediente come la meringa italiana e la panna semimontata. A quel punto, si servirà necessariamente la mousse finale in un contenitore perché senza gelificante non terrà la forma e risulterà come una crema fredda. Grazie a questi due ingredienti, la panna semimontata e la meringa italiana, il risultato finale della vostra crema sarà molto soffice e leggero. Come una mousse da pasticceria insomma!

Aggiungere anche il gelificante permette alla mousse finale di rapprendersi e di avere una forma e una consistenza più soda, tanto che potrà essere servita fuori dal contenitore e direttamente su un piattino.

Mousse alla frutta light

Per ovviare la preparazione della meringa italiana alla base di molte mousse alla frutta, che oltre a richiedere la presenza dei bianchi d’uovo e zucchero, richiede ulteriori passaggi e lavorazioni legate alla temperatura di cottura della meringa stessa, vi consiglio di usare panna fresca semimontata o yogurt greco.

Certamente il sapore finale sarà anche contraddistinto dalla acidità dello yogurt, ma in questo senso sarà forse più piacevole e rinfrescante. Non richiederà l’uso di uova e vi renderà la vita più facile. Basterà bilanciare bene le quantità di frutta fresca (non troppo acquosa) e la panna con lo yogurt.

In realtà, potrete anche fare un dolce solo con lo yogurt, ma questa è una vostra scelta.