10 cose da fare a casa da soli

Per staccare. Per riposare. Perché piove. Per curarci da una malattia. Per stare con i propri pensieri. Perché ci piace. Per mancanza di alternative. Per stare in pace in un ambiente familiare. Sono tanti i motivi per cui desideriamo, o siamo costretti, a stare a casa da soli.

Una volta però chiusa la porta di casa alle spalle, ci possiamo sentire un po’ vuoti, sopraggiunge la noia e non riusciamo a sfruttare al meglio questo tempo libero, cercato o capitato, come vorremmo. E iniziamo a chiederci: e adesso cosa faccio?

Abbiamo provato a rispondere a questa domanda, e vi proponiamo una lista di 10 consigli su cosa fare a casa da soli.

Cosa fare a casa da soli? 10 consigli

1. Ascolta la musica che ti piace

Sia ben chiaro: non la musica che piace agli altri ma quella che piace a te, che ti fa emozionare o ti rende felice. Anche se è demenziale o imbarazzante che importa? E sai un’altra cosa? Puoi anche ballare in giro per la casa. Insomma, divertiti: dove sta scritto che tu non lo possa fare anche da solo?

2. Riordina l’armadio e liberati delle cose vecchie

Ti possiamo assicurare che dopo starai meglio, e non lo diciamo solo noi ma è provato: in America lo chiamano decluttering, letteralmente “fare spazio”. Dicono che apra la mente e psicologicamente ci faccia stare meglio con noi stessi. È utile e pure benefico: perché non provarci?

3. Dedica del tempo a te stesso/a

Fai tutte quelle cose che non hai avuto tempo di fare nelle giornate più piene. Questo chiaramente può variare da persona a persona: puoi sorseggiare il tuo tè preferito, fare yoga o meditazione, leggere un buon libro. Io solitamente accendo qualche candela e rendo l’ambiente confortevole, non so se mi spiego.

4. Rimettiti in pari con le tue serie televisive preferite o guarda un bel film

Dimmi se anche a te non piace, soprattutto d’inverno, stare sotto le coperte a guardare i tuoi telefilm preferiti con i protagonisti delle serie che adori? E dunque perché non farlo ora che ne hai l’opportunità?

5. Abita il divano o il letto: rilassati

Se non sei uno/a sportivo/a allora concediti il massimo relax non alzandoti più dal divano di casa tua. E poi scusa, ma l’hai visto? Oltre a essere bellissimo sembra anche comodissimo: dagli una chance e fai di lui il miglior compagno possibile in queste ore.

6. Disconnettiti

Dimentica il telefono, il computer, il tablet. Fidati: ti servirà per staccare la spina e ricaricarti quando tornerai di nuovo in contatto con il mondo.

7. Cucina un bel dolce o qualcosa per te stesso

Quante volte salti un pasto o mangi male perché non ti viene voglia di cucinare dal momento che non sei in compagnia? Sappi che è un atteggiamento in generale da evitare: non è salutare e non rende giustizia al fatto che tu sei importante. Quindi viziati: cucina per te stesso un piatto prelibato oppure un dolce (lo potrai anche condividere, ma la prima fetta comunque spetta a te!)

8. Pianifica le tue passioni

Passa questo tempo a pianificare anche il prossimo tempo libero che ti vorrai dedicare, a partire dalle passioni che ti rendono felice. Hai sempre voluto iscriverti ad un corso in particolare ma non hai mai avuto tempo? Bene, è tempo di iniziare ad informarsi.

9. Ama il tuo pet

Se hai un animale domestico è il momento migliore per passare del tempo con lui. Considera che farlo giocare è importante: gli dà infatti la possibilità di fare esercizio fisico, di essere stimolato mentalmente e fisicamente e avrai modo di consolidare il vostro legame.

10. Guardati allo specchio e sorridi!

Ebbene sì: il primo passo per essere felici è cercare di esserlo dentro di te e sembra che sorridere aiuti! Sorridi, sorridi più che puoi.