4 condimenti per insalata tutti da provare!

Fisiologicamente il corpo si riattiva dopo la stagione fredda e anche se non siamo stati in letargo la primavera e l’estate sono il nostro vero risveglio, quello in cui riponiamo tante aspettative sul riprendere la forma fisica e tonica di un tempo. Ma ammettiamolo: le semplici insalate a foglia verde ci annoiano, e annoiano anche me che sono vegana e adoro mangiare crudo! Per non stancarmi a preparare le solite insalate, ultimamente, mi piace preparare la Buddha Bowl oppure provare dei condimenti per insalata a base di frutta o spezie. Come la salsa per insalata al mango o alle fragole, due dei quattro dressing per insalata sfiziosi che vi propongo oggi, e completare il tutto con un mix di semi e spezie.

Aspetta, ma cos’è un dressing?

Il dressing è una emulsione, cioè una salsa per condire l’insalata a base di un condimento grasso e di uno acido, come olio e aceto oppure olio e limone, che se miscelati velocemente diventano una salsina adatta a condire delle verdure. I classici dressing solo la vinaigrette, la maionese o l’aceto balsamico.

Tuttavia alla base olio/aceto o olio/limone puoi aggiungere spezie, frutta, yogurt e altri condimenti per creare un dressing che assecondi i tuoi gusti.

Ecco qui 4 condimenti per insalata speciali e facili, che puoi usare su verdure crude, cotte o dove preferisci. Prendendo spunto da queste quattro proposte potresti anche inventare il tuo condimento per insalata ideale, che ne dici di usare una base di yogurt ed erbe aromatiche? Prova!

Condimento per insalata: dressing al mango per insalata mista

Fresca, dolce ma con la nota pungente della senape. L’abbino ad una classica insalata mista, anche con l’aggiunta amara della rucola. Se voglio un piatto completo aggiungo del tempeh o del tofu.

Ingredienti per il dressing al mango

½ mango maturo

2 cucchiaini di senape (io uso quella in grani)

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

1 cucchiaino di sale fino

1 cucchiaino di aceto di mele

Procedimento

Pulisci il mango maturo sbucciandolo e tagliandolo a tocchetti e frulla il frutto con tutti gli ingredienti nelle dosi specificate. Il tuo condimento è pronto!

Condimento per insalata a base di aglio arrosto e curcuma

Non farti spaventare, l’aglio cotto al forno perde tutto il suo sapore pungente e diventa cremoso e con un sapore quasi nocciolato. È assolutamente da provare!

Io l’adoro sulle patate e carote cotte a vapore o arrosto. È molto buona anche se aggiungete a queste salsa dei fagioli cannellini cotti e frullate tutto insieme per creare un hummus originale e molto, molto buono.

Ingredienti

3 bulbi di aglio

3 cm di radice di curcuma fresca

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

1 cucchiaio di aceto di mele

1 cucchiaino di timo secco

1 cucchiaino di sale

Pepe

Procedimento

Spunta la parte superiore dei bulbi d’aglio, questo renderà più facile è prelevarne la polpa senza stare a sbucciarlo. Mettilo nella carta forno e chiudila a pacchetto, ora inforna 190°C fino a che l’aglio non è diventato morbido. Saranno necessari dai 30 ai 45 minuti.

Toglilo dal cartoccio e spremi ogni spicchio tra due dita. Se hai fretta puoi anche “spremere” ogni testa dalla base (mentre scrivo mi accorgo di quanto sia splatter), ma ti consiglio il primo metodo.

Frulla la polpa di aglio cotta con il cucchiaio di olio, la curcuma, il pepe, il sale, l’aceto e il timo.

Condimento per insalata: dressing alle fragole

Questo dressing rosa dal gusto fruttato di fragole che fa tanto primavera, io lo abbino volentieri ad una insalata di spinaci freschi o songino, avocado a cubetti e tofu alla piastra.

Ingredienti

125g di fragole

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

1 cucchiaio di aceto di mele

1 cucchiaino di sale fino

Pepe

Procedimento

Pulisci le fragole e frullale insieme al resto degli ingredienti. Il gusto finale dipende dal sapore delle fragole, correggilo se necessario.

Condimento per insalata a base di aceto balsamico

Questo condimento a base di aceto balsamico lo preparo spesso, solitamente ad occhio. Mi piace per il suo sapore agrodolce e balsamico e mi piace utilizzarlo sulle insalate tipo il radicchio, o con rucola, a cui aggiungo noci spezzettate e dei ceci cotti.

Mi piace molto prepararlo anche nella stagione più fredda e lo abbino volentieri a verdure arrosto come il cavolfiore, sedano rapa, cipolle, patate o carote.

Se non sei vegano e non hai lo sciroppo d’acero potresti sostituirlo con del miele.

Ingredienti

3 cucchiai di olio extravergine di oliva

1 cucchiaio di tahina

1 cucchiaio di sciroppo d’acero o miele d’acacia

1 cucchiaio di aceto balsamico

1 cucchiaio di succo di limone

1 cucchiaio di salsa di soia

2 cm o più di zenzero fresco grattugiato, dipende dal gusto

Procedimento

Metti in un barattolo di vetro di recupero tutti gli ingredienti, metti il tappo e shakera! Correggi il sapore se necessario.