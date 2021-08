Quando si sceglie un’automobile, in genere, si guarda all’uso quotidiano che se ne fa. Chi ad esempio vive in città e non ha una famiglia numerosa, probabilmente opterà per un’utilitaria, una berlina, o un’auto sportiva. Chi vive in montagna potrebbe invece propendere per una piccola 4×4 o un SUV. In ogni caso, viene sempre il momento in cui lo spazio non basta: per le vacanze, per trasportare un acquisto ingombrante o per un trasferimento di lungo periodo.

La soluzione c’è, ed è il box portapacchi da auto, talvolta detto anche guscio o portapacchi da tetto auto. Ne esistono di varie dimensioni, diversi prezzi e livelli di qualità. Il loro pregio è che si possono smontare quando non servono più, recuperando così l’aerodinamicità e l’estetica originale della vettura.

Vediamo ora come fare per scegliere il box più adatto alle nostre esigenze, in un mercato ormai ampio e diversificato. Il primo passo è inquadrare bene il bisogno a cui il prodotto dovrà far fronte, cercando di rispondere ad alcune domande:

Quanto spesso useremo il box portapacchi? Una volta all’anno, ogni week-end o quotidianamente? Maggiore sarà l’utilizzo, più importante sarà la robustezza e l’affidabilità del prodotto. Per un uso intensivo è consigliabile affidarsi ai marchi che mettono in primo piano la qualità dei materiali e dei dettagli costruttivi come le plastiche, i punti di aggancio alla vettura e le serrature. Un nemico da considerare seriamente è la ruggine, che si forma a causa dell’esposizione alle piogge e all’umidità di alcuni metalli.

Per un uso sporadico sarà sufficiente un prodotto più semplice ed economico.

Qual è il volume e il peso che il box dovrà contenere? In commercio ci sono prodotti che hanno una capienza molto diversa, da poco più di 200l a oltre 600l, con ovvie differenze anche nel peso e nelle dimensioni. Lo spazio deve essere sufficiente a coprire le nostre esigenze, ma è importante non fare un acquisto sovradimensionato a cui, tra l’altro, dovremo trovare un ricovero durante i periodi di non utilizzo.

A proposito di dimensioni, attenzione inoltre all’altezza totale! Con il box portapacchi da auto il nostro mezzo si alzerà, ed è bene considerare le implicazioni, come ad esempio la possibilità di entrare o meno in garage con il guscio montato.

Quali sono le distanze che dovremo percorrere? Questo aspetto ci interessa anche per una questione di consumi: se abbiamo in programma di fare migliaia di chilometri in autostrada, l’aerodinamicità del guscio portapacchi da auto è essenziale e si traduce in una differenza di consumi (e di conseguenza di gas di scarico emessi).

(e di conseguenza di gas di scarico emessi). Qual budget abbiamo a disposizione? Una volta chiariti i punti precedenti, in base a questo parametro dovremo cercare il miglior rapporto qualità – prezzo possibile.

Una volta individuato il box portapacchi da auto che fa per noi, un aspetto da non trascurare è la compatibilità del prodotto con la nostra automobile.

A parte i modelli magnetici, i box portapacchi da tetto auto in genere si ancorano ad apposite barre, fissate alla vettura con sistemi diversi a seconda del modello. Il primo passo, quindi, è verificare di avere a disposizione i punti di ancoraggio necessari ed eventualmente acquistare un kit insieme al portapacchi.