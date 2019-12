Come risparmiare su ePRICE grazie ai codici sconto!

ePRICE è considerato oggi uno dei colossi della tecnologia, un negozio made in Italy specializzato nel campo dell’elettronica e riesce sempre a soddisfare le esigenze di tutti gli amanti del genere. La gamma di prodotti presenti all’interno di questo giovane e-commerce comprende elettrodomestici, telefonia mobile e fissa, articoli per l’ufficio, videogiochi, consolle, macchine fotografiche, notebook, stampanti, smartphone, impianti di videosorveglianza, abbigliamento moto, valigeria, impiantistica audio, forniture per gli amanti del ciclismo, attrezzatura per i patiti del settore nautico e tantissimo altro.

Acquistare su ePRICE significa potersi portare a casa articoli di qualità messi a punto dalle migliori case produttrici a prezzi assolutamente competitivi, ma non solo!

La piattaforma italiana, nata nel 2000 e appartenente al gruppo Banzai di Paolo Ainio e Andrea di Camillo, supporta anche l’inserimento di codici sconto dedicati, in modo da rendere il costo di questi prodotti ancora più conveniente. Nel corso degli anni l’azienda ha curato ogni dettaglio del proprio business, arrivando ad avviare nel 2014 il suo personale Marketplace, vero punto di incontro per appassionati di tecnologia e capace di riunire su un unico portale oltre 3 milioni di clienti.

Cosa è un codice sconto ePRICE e qual è la modalità di acquisto?

Accedendo alla pagina principale dell’e-commerce si nota subito come questa sia strutturata in modo da garantire al visitatore un’esperienza utente di primo livello. In alto sono presenti innanzitutto i banner che illustrano le promozioni in corso, posizionati appena sotto al motore di ricerca interno. Quest’ultimo, che è sicuramente il mezzo più rapido al fine di individuare l’oggetto che si sta cercando, si trova in alto in tutte le pagine del sito ed è perciò facilmente raggiungibile.

Una volta trovato l’articolo desiderato è sufficiente cliccare sull’immagine associata o sulla scritta posta appena in basso per accedere alla scheda descrittiva del prodotto. Qui sono presenti le caratteristiche dell’oggetto, il prezzo, i diversi modelli e, se previsti, i vari tipi di finanziamento proposti. Infine è presente il tasto giallo “Aggiungi al carrello”, da cliccare per inserire appunto l’articolo nel suddetto carrello. Fatto ciò si apre una schermata di riepilogo, dove vengono visualizzate le informazioni relative all’acquisto e anche la scritta “Aggiungi codice sconto”. Cliccando su quel link si apre un pop up dedicato all’inserimento del coupon sconto, con un box di testo e il pulsante giallo “Utilizza sconto” da cliccare per attivarlo.

Questo genere di opzione è riservato a quei codici sconto che si presentano sotto forma di stringa alfanumerica, ossia come una successione di lettere e numeri da copiare e poi successivamente incollare appena prima del pagamento. Questi codici promozionali possono essere fissi, in percentuale, portare a una cancellazione delle spese di spedizione o ad altri vantaggi, tutto dipende da ciò che c’è scritto nella loro scheda descrittiva. In rete sono presenti anche altre varianti di buoni sconto, come i link di re-indirizzamento, ma questa è un’altra storia!

Dove è possibile trovare i codici sconto ePRICE?

Per riuscire ad approfittare di tutti i vantaggi che ePRICE riserva al proprio pubblico è bene puntare su chi di coupon se ne intende. Nel web esistono molti siti web che offrono sconti, infatti digitando su Google la keyword ‘codici sconto ePRICE’ vi compariranno numerosi risultati. Ad esempio cliccando sul primo risultato con scritto codice sconto ePRICE , potrete trovare una lista di codici aggiornata con tutte le opportunità attualmente attive. Dai prodotti del giorno alle imperdibili offerte del Black Friday, passando per le promozioni sulle TV di ultima generazione, i prezzi outlet sugli elettrodomestici e i finanziamenti a tasso zero, ogni coupon porta a uno specifico vantaggio e il segreto per il risparmio è quello di non perdersi neanche una di queste occasioni.

Come si applica un codice sconto su ePRICE?

Per applicare un codice sconto su ePRICE basterà seguire questi semplici passi:

Effettuate il login su ePRICE;

Aggiungete il prodotto che desiderate nel carrello e vi comparirà questa schermata:

Premete su “AGGIUNGI CODICE SCONTO” e vi comparirà questa seconda schermata:

Premete “UTILIZZA SCONTO”.

Il vostro sconto risulta ora applicato, il nuovo prezzo vi comparirà sul carrello e potete procedere all’acquisto.