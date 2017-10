Dosi per 4 persone

Preparazione

1. Preriscaldate il forno a 90°. Metteteli i bianchi in una grossa ciotola pulita, aggiungete il limone o il cremor tartato e montate con le fruste elettriche o in un impastatore. Quindi unite una parte dello zucchero (non tutto insieme) e continuate a montare fino a quando non comincia a prendere consistenza e allora aggiungete lentamente il resto dello zucchero. Continuate e montare fino a quando non sarà ben stabile e duro. Fate la prova descritta al punto 4 (dei trucchi che trovate in alto) per verificare che sia pronta.

2. Riempite un sac à poche usa e getta con un becco rigato o stellato. Su una placca coperta con della carta da forno disponete le meringhe a distanza, dandogli la forma desiderata o la classica a punta con il sac à poche. Non fatele molto grandi, essendo la prima volta daranno più soddisfazione nella cottura se saranno piccole, di 4-5 cm.