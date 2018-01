I passatelli in brodo sono una preparazione tipicamente romagnola, in uso anche nell’Emilia e nelle Marche. Dalla culla della pasta fresca fatta in casa, nasce questo piatto, povero solo all’apparenza. Pangrattato, Parmigiano Reggiano e uova sono gli ingredienti base di questa ricetta. Si accodano poi scorza di limone (a piacere) e noce moscata. Dimentico qualcosa? Certo! Il brodo, rigorosamente di carne.

I passatelli in brodo

I più attenti si saranno appuntati mentalmente una critica o un commento: la ricetta originale dei passatelli prevede il midollo di bue. Vero. Già Pellegrino Artusi ne La scienza in cucina e l’arte di mangiare bene sottolineava come

“Il midollo serve per renderli più teneri, e non è necessario scioglierlo al fuoco; basta stiacciarlo e disfarlo colla lama di un coltello”.

Sempre nella sua opera magna, l’Artusi spiega l’origine del nome:

“Si chiamano passatelli perché prendono la forma loro speciale passando a forza dai buchi di un ferro fatto appositamente, poche essendo le famiglia in romagna che non l’abbiano, per la ragione che questa minestra vi è tenuta in buon conto*.”

Se in Romagna il ferro per passateli è a disposizione di quasi tutte le famiglia, allontanandoci dalla zona risulta difficile da reperire. Ecco quindi che la necessità aguzza l’ingegno: uno schiacciapatate a fori larghi assolverà egregiamente all’arduo compito di preparare i passateli.

Tuttavia, se non ne disponete, è sempre l’Artusi a offrirci la soluzione: una siringa da pasticcere con beccuccio largo circa mezzo centimetro.

Anche le nonne avevano la loro personale soluzione: in mancanza del passino, gettavano nel brodo l’intero impasto dandogli una forma allungata, come quella del salame. Una volta cotto lo tagliavano a fettine e lo disponevano nei piatti, coperto dal brodo.

Insomma, non ci sono scuse per non provare questa ricetta!

Come fare i passatelli in brodo, la ricetta originale

Ingredienti per 2 persone

2 Uova

60 g di Pangrattato

60 g di Parmigiano reggiano

Scorza di limone q.b.

Noce moscata q.b.

1 l di Brodo di carne

Come preparare i passatelli in brodo:

Come prima cosa sgusciate le uova in una terrina. Sbattetele con una forchetta aggiungendo la scorza del limone e la noce moscata. La scorza di limone è una aggiunta tipica di alcune aree della Emilia Romagna, per altri invece è sufficiente l’aggiunta della noce moscata. A piacere regolate con un pizzico di sale. Unite poi il pangrattato e il Parmigiano Reggiano e mescolate, prima con una forchetta, poi a mano, trasferendo il tutto su un tagliere. Lavorate fino ad ottenere un panetto che avvolgerete nella pellicola e lascerete riposare a temperatura ambiente per un paio d’ore. Trascorso il tempo di riposo, portate a bollore il brodo di carne. Per preparare i passatelli, se non disponete dell’apposito ferro (che vedete qui in foto), utilizzate uno schiacciapatate a fori larghi. Tagliate il panetto a fette spesse un paio di centimetri, trasferitelo nell’attrezzo schiaccia patate e premete con forza. Quando avranno raggiunto i 4/5 centimetri di lunghezza tagliateli con un coltello a lama liscia e leggermente bagnato e trasferite tutti i passatelli nel brodo in ebollizione.

5. Cuoceranno in circa 4 minuti. Serviteli con il loro brodo e una spolverata di parmigiano.



Pellegrino Artusi, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene – p. 54

